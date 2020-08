Mulan brez premiere na filmskih platnih

Odločitev brez primere, ki je po besedah generalnega direktorja družbe Walt Disney Boba Chapeka "edinstven pojav" za Disneyjevo filmsko uspešnico, je najnovejši udarec za kinematografe, ki jih je močno prizadela pandemija.

"To vidimo kot priložnost, da ta izjemni film predstavimo širokemu občinstvu, ki trenutno ne more obiskati kinodvoran. Obenem bomo tako še okrepili vrednost in privlačnost naročnine na Disney Plus," je še povedal Chapek.

Dodal je, da bo eksperiment prinesel podatke o pripravljenosti potrošnikov, da za predvajanje novega filma plačajo 29,99 dolarja (približno 25,32 evra). Ob uspehu bi cena pomagala "povrniti nekaj sredstev, vloženih v precej drag" film. Produkcija filma Mulan naj bi sicer stala 200 milijonov dolarjev (približno 169 milijonov evrov).

Igrano različico Mulan o legendarni kitajski bojevnici bodo sočasno začeli predvajati v kinematografih v nekaterih državah, denimo na Kitajskem, kjer trenutno nimajo načrtov za vzpostavitev platforme Disney Plus.