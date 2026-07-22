Musk bi filmsko priredbo Odiseje ustvaril z umetno inteligenco

V luči premiere Odiseje ne zamudite filma 300 in 300: Vzpon imperija na Kanalu A.

"Pred koncem tega leta bo Grok Imagine ustvaril celovečerni film o Odiseji, ki bo zgodovinsko verodostojen in zvest Homerjevi umetnosti," je Elon Musk zapisal na družbenem omrežju X, ob tem pa delil triminutni kratki film o Odiseji, ki je bil ustvarjen z omenjenim orodjem umetne inteligence.

Glede na to, da v epu Odiseja , ki je najverjetneje nastal med 9. in 7. stoletjem pred našim štetjem ter velja za fikcijo, nastopajo kiklopi, pošasti s šestimi glavami in čarovnica, ki mornarje spreminja v prašiče, se poraja vprašanje, kako "zgodovinsko verodostojna" je lahko katera koli priredba, pa naj bo ustvarjena s pomočjo umetne inteligence ali kako drugače, piše na spletnem portalu Variety .

Kot še poročajo, ima Musk verjetno v mislih rasni vidik, saj velja za enega od kritikov izbire temnopolte igralke Lupite Nyong'o , ki v filmu nastopi v vlogi Helene Trojanske. Pred nekaj meseci je menil, da je "Chris Nolan rasist, naperjen proti belcem" , in trdil, da je režiser igralko izbral zgolj zato, "ker si želi nagrad" . Podpiral je tudi transfobne izjave o igralcu Elliotu Pageu , ki v filmu nastopi v vlogi Sinona.

Triurni epski zgodovinski akcijski film z Mattom Damonom v glavni vlogi premetenega Odiseja filmski kritiki sicer že uvrščajo med favorite za oskarja za najboljši film. Odiseja bo po vsej verjetnosti postala tudi Nolanov film z največjim finančnim izkupičkom doslej, saj je že v prvem koncu tedna po začetku predvajanja v kinematografih po svetu v blagajne prinesel 264 milijonov dolarjev (okoli 231 milijonov evrov).

Ep Odiseja opisuje vračanje enega največjih grških junakov trojanske vojne domov na Itako. Zaradi zamere bogovom se potovanje vleče kar deset let. "Ta pripoved o vrnitvi dolgo izgubljenega kralja na presenetljiv način združuje elemente različnih žanrov, ki so ljudem blizu," so besede režiserja navedli pri distribucijski hiši Karantanija Cinemas.