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Musk bi filmsko priredbo Odiseje ustvaril z umetno inteligenco

Los Angeles, 22. 07. 2026 19.28 pred 18 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
E.M. STA
Elon Musk

Milijarder Elon Musk je glede filmske priredbe Homerjeve Odiseje v režiji Christopherja Nolana, ki je v kinematografe prišla minuli teden in že podira rekorde, dejal, da bo njegovo orodje z umetno inteligenco Grok Imagine ustvarilo "zgodovinsko verodostojno" različico. Film, ustvarjen z umetno inteligenco, naj bi bil končan do konca tega leta.

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"Pred koncem tega leta bo Grok Imagine ustvaril celovečerni film o Odiseji, ki bo zgodovinsko verodostojen in zvest Homerjevi umetnosti," je Elon Musk zapisal na družbenem omrežju X, ob tem pa delil triminutni kratki film o Odiseji, ki je bil ustvarjen z omenjenim orodjem umetne inteligence.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: Profimedia

Glede na to, da v epu Odiseja, ki je najverjetneje nastal med 9. in 7. stoletjem pred našim štetjem ter velja za fikcijo, nastopajo kiklopi, pošasti s šestimi glavami in čarovnica, ki mornarje spreminja v prašiče, se poraja vprašanje, kako "zgodovinsko verodostojna" je lahko katera koli priredba, pa naj bo ustvarjena s pomočjo umetne inteligence ali kako drugače, piše na spletnem portalu Variety.

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Kot še poročajo, ima Musk verjetno v mislih rasni vidik, saj velja za enega od kritikov izbire temnopolte igralke Lupite Nyong'o, ki v filmu nastopi v vlogi Helene Trojanske. Pred nekaj meseci je menil, da je "Chris Nolan rasist, naperjen proti belcem", in trdil, da je režiser igralko izbral zgolj zato, "ker si želi nagrad". Podpiral je tudi transfobne izjave o igralcu Elliotu Pageu, ki v filmu nastopi v vlogi Sinona.

Matt Damon v Odiseji.
Matt Damon v Odiseji.
FOTO: Profimedia

Triurni epski zgodovinski akcijski film z Mattom Damonom v glavni vlogi premetenega Odiseja filmski kritiki sicer že uvrščajo med favorite za oskarja za najboljši film. Odiseja bo po vsej verjetnosti postala tudi Nolanov film z največjim finančnim izkupičkom doslej, saj je že v prvem koncu tedna po začetku predvajanja v kinematografih po svetu v blagajne prinesel 264 milijonov dolarjev (okoli 231 milijonov evrov).

Ep Odiseja opisuje vračanje enega največjih grških junakov trojanske vojne domov na Itako. Zaradi zamere bogovom se potovanje vleče kar deset let. "Ta pripoved o vrnitvi dolgo izgubljenega kralja na presenetljiv način združuje elemente različnih žanrov, ki so ljudem blizu," so besede režiserja navedli pri distribucijski hiši Karantanija Cinemas.

Elon Musk odiseja umetna inteligenca
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KOMENTARJI5

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osservatore
23. 07. 2026 10.06
Odličen film bi bil tisti, ki bi sledil in prikazoval polet na Mars. Musk bi dobil "one way ticket". In film ne bi ustvarila umetna inteligenca.
Odgovori
+1
2 1
Rožle Patriot
22. 07. 2026 21.49
Čez Odisejo 2001 je ni in je tudi ne bo .. !!!
Odgovori
+1
2 1
ReAnDa
22. 07. 2026 21.38
Homer ni bil desničar.
Odgovori
-1
0 1
Betuul
22. 07. 2026 21.18
za inteligenco bi bil fantastičen Winetou
Odgovori
0 0
Tine990
22. 07. 2026 20.13
Po radiju poslusam kako ne smemo pustiti da bi filme ustvarjali z ui, da ne morejo prikazati custev, da kljub drazjim filmom ne smemo gledati na denar, ... Ljudi boli k.. Kaj jejo, boli njih kdo igra
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+2
2 0
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