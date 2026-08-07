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MUVIT ustvarjalci pravijo, da je 60 ur filmske dirke dobra popotnica za celovečerca

Ljubljana, 07. 08. 2026 17.28 pred dvema dnevoma 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Odiseja v zmanjenju Muvit panela Od Muvita do celovečerca

Letošnja, že 12. edicija filmskega maratona MUVIT/6x60 dokazuje, da 60 ur intenzivnega ustvarjanja ni le kratka filmska preizkušnja, temveč za mnoge odskočna deska za celovečerni film. Uvod v letošnje dogajanje je zaznamoval panel z naslovom Od MUVITa do celovečerca, ki je potekal v Odiseji Ljubljana in je na enem mestu zbral mlade ustvarjalce, ljubitelje filma in filmske profesionalce.

O svojih izkušnjah so spregovorili režiser, direktor fotografije in montažer Aljaž Tepina, režiser in producent Luka Jurinčič ter režiser Žiga Kukovič. Panel sta vodila Nikola Feguš iz Filmologije in Maja Šest, umetniška in programska vodja MUVIT/6x60, je občinstvo popeljal od prvih kratkih filmov in razvoja ideje do financiranja, sestavljanja ekipe, snemanja ter poti filma na veliko platno. Sklepno sporočilo panela je bilo jasno: pot od MUVIT-a do celovečerca obstaja, a jo vsak ustvarjalec prehodi drugače.

Režiserji in voditelja 12. edicije MUVIT-a.
Režiserji in voditelja 12. edicije MUVIT-a.
FOTO: Blaž Bednjički

Režiser Luka Jurinčič je ob tem predstavil tudi pot razvoja svojega celovečernega projekta Terra Rosa in izkušnjo prijave na razpis Slovenskega filmskega centra: "Pot je bila relativno dolga. Projekt sem začel razvijati že dve do tri leta pred samim razpisom, ko smo tudi že nekaj posneli. Hkrati je Slovenski filmski center izdal razpis za žanrske nizkoproračunske filme in smo zagrabili priložnost. Verjeli smo v projekt, hkrati pa smo si rekli, da bomo šli čez proces in videli, kako izgleda. Na koncu smo dobili 100 % zneska sredstev, ki smo ga potrebovali, nad čimer smo bili pozitivno presenečeni."

Rdeča nit pogovora je bila vztrajnost

Panel je pokazal, da do celovečernega filma ne vodi enoten recept, skupni imenovalci pa ostajajo jasna vizija, dobra ekipa in pripravljenost vztrajati tudi takrat, ko rezultat še ni viden. Pri vseh treh gostih je MUVIT odigral pomembno vlogo ustvarjalnega poligona, na katerem se ekipe učijo hitrega odločanja, zaupanja in dela pod časovnim pritiskom.

Dobro razpoloženje na MUVIT panelu Od MUVIT-a do celovečerca.
Dobro razpoloženje na MUVIT panelu Od MUVIT-a do celovečerca.
FOTO: Blaž Bednjički

Ob primerjavi MUVIT-a in dela na celovečernem filmu je režiser Luka Jurinčič poudaril tudi, da so izkušnje, pridobljene na filmskem maratonu, uporabne tudi pri večjih projektih: "Izkušnje in znanja, ki jih dobiš na MUVIT-u, so uporabna absolutno vsa. MUVIT je filmski maraton – ampak ne zares, je filmski šprint. Celovečerec pa je filmski maraton in tega ne smeš pozabiti. Če ti ne ustreza vreme, če so živali preveč razdražene ali pa je kakršen koli drug razlog, ki tebi kot režiserju povzroča pomisleke – to ni to. Veš, da se vse da rešiti in nisi omejen s 60 urami."

MUVIT/6x60 v znamenju izobraževanja

Dogajanje se je v Odiseji že začelo z MUVIT Bootcamp-om, ki je med 4. in 6. avgustom potekal v sodelovanju s partnerjema Canon in Odiseja Ljubljana. Režiser, scenarist in producent Peter Bratuša ter scenaristka Špela Levičnik Oblak sta vodila scenaristično-režijsko delavnico, direktor fotografije in režiser Sašo Štih praktično delavnico filmske fotografije, igralec, režiser in scenarist Luka Marčetič pa delavnico o uporabi umetne inteligence kot filmskega asistenta. Program je bil namenjen širši skupnosti filmskih ustvarjalcev ter je ponudil konkretna znanja za razvoj zgodbe, delo na setu in učinkovito reševanje produkcijskih izzivov.

Žiga Kukovič, režiser filma Gepack in večkratni zmagovalec na MUVIT-u.
Žiga Kukovič, režiser filma Gepack in večkratni zmagovalec na MUVIT-u.
FOTO: Blaž Bednjički

Navdušenja nad pridobljenimi izkušnjami ni skrivala niti ena od udeleženk Bootcampa: "Sem sem prišla, ker sem želela pridobiti znanje o tem, kako se izboljšati pri pisanju scenarijev in kako zgodbe, ki jih želim deliti z drugimi, čim bolje prenesti na papir. Mentorja sta bila oba zelo prijazna in odprta za vsa naša vprašanja. Na delavnicah sem dobila vse, kar sem pričakovala, zato bi jih priporočila prav vsem."

Kmalu začetek filmske dirke in velika premiera

Dvanajsta edicija MUVIT/6x60 se bo začela s tiskovno konferenco 17. avgusta v Odiseji Ljubljana. Po predstavitvi pravil in žrebu skupnih usmeritev: akcije, stavka in predmeta se bo ob 12. uri začela 60-urna filmska dirka za okoli 40 ekip, ki se bo zaključila 19. avgusta ob polnoči.

Nastali filmi bodo na velikem platnu premierno zaživeli 21. avgusta. Ob 15. uri bo sledila projekcija vseh tekmovalnih filmov, ob 20. uri pa premiera ožjega izbora ter podelitev nagrad, ki jo bo povezoval stand-up komik Rok Bohinc.

Platforma VOYO podpira mlade filmske ustvarjalce. Eden od lanskih zmagovalcev MUVITa je Žiga Kukovič, katerega film Gepek si lahko ogledate na VOYO.

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