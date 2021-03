Muzej filmske akademije se bo moral soočiti z rasizmom in seksizmom

Na dan, ko so na filmski akademiji prenehali z zbiranjem predlogov za letošnje nominacije za oskarje, je lanska prejemnica zlatega kipca za najboljšo stransko vlogo Laura Dern novinarje popeljala na virtualen ogled muzeja. Kot je med drugim povedala, se v muzeju ne bodo izognili problematični zgodovini kot tudi ne aktualni iniciativi #OscarsSoWhite in očitku zaradi ne dovoljšne zastopanosti režiserk.

Novi Muzej filmske akademije, ki bo svoja vrata za obiskovalce odprl predvidoma 25. septembra, bo sicer počastil italijansko filmsko legendo Sophio Loren in etiopskega režiserjaHaileja Gerimo. Igralka bo prejela nagrado visionary za zasluge na področju filmske umetnosti, režiser, ki je v svojih neodvisnih filmih pogosto tematiziral manjšine, pa nagrado vantage.

Odprtje Muzeja filmske akademije, ki vsako leto podeljuje nagrade oskar, je bilo že večkrat preloženo. Ker so letošnjo 93. podelitev oskarjev zaradi koronavirusa preložili s februarja na april, so prestavili tudi odprtje muzeja. Deli zbirke oskarjeve akademije, vključno s filmi, scenariji, rekviziti in kostumi, si bo mogoče ogledati na površini skoraj 30.000 kvadratnih metrov. V veliki stavbi, ki se dviga nad tlemi v obliki krogle, pa bo tudi kino odprtega tipa s 1000 sedeži.