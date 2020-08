Muzikal o princesi Diani bo namesto na Broadwayju premiero doživel na spletu

Producenti so v skupni izjavi dejali, da so, čeprav nadomestilo za ogled gledališke predstave v živo ne obstaja, počaščeni, da bodo lahko del kakovostnega razvedrila, ki ga ponuja globalna platforma Netflix naročnikom po vsem svetu.

Po prvotnih načrtih bi muzikal Diana premiero doživel marca letos, a so zaradi covida-19 bili primorani ustaviti produkcijo, piše britanski BBC . Sedaj so se odločili, da bodo muzikal brez občinstva posneli v newyorškem gledališču Longacre s celotno igralsko zasedbo. Diano bo upodobila Jeanna de Waal .

Diana bo prva broadwayska produkcija, ki bo premiero doživela na malih ekranih še pred uprizoritvijo na gledališkem odru. Producenti sodelujejo z igralskim sindikatom Equity, da bodo zagotovili vse potrebne varnostne postopke. Gledališča Broadway bodo ostala zaprta do januarja prihodnje leto, piše britanski The Guardian. Datuma za ogled muzikala globalni platformi še niso razkrili.

Na Broadwayju so že doživeli uspeh s predvajanjem posnetega muzikala na platformi pretočnih vsebin. Na Disney Plus so v začetku julija ponudili posnetek muzikala Hamilton, ki si ga je glede na raziskavo tisti mesec ogledalo 37 odstotkov vprašanih. Hamilton je bil julija najbolj gledana vsebina na katerikoli platformi pretočnih vsebin.