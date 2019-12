Muzikalu Mačke grozi 90-milijonska izguba

Znameniti muzikal Mačke (Cats), ki je pred kratkim dobil filmsko različico, je izgubil marsikaterega oboževalca. Že napovednik za težko pričakovani film, v katerem nastopajo številni zvezdniki – med njimi Taylor Swift, Idrisa Elbe, Jennifer Hudson, Judi Dench in Iana McKellena, je sprožil burne in predvsem nelaskave odzive na družbenih omrežjih. Tedaj so gledalci izkušnjo ob gledanju napovednika opisali kot strašljivo, noro, kot nočno moro. Videz mačk so ustvarjalci še pred premiero spremenili, a neuspeh so potrdile tudi številke, saj so ustvarjalci pričakovali veliko večji zaslužek.