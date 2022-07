Na 28. filmskem festivalu v Sarajevu tudi slovenski filmi

V tekmovalni program 8 izbranih celovečernih igranih filmov se je uvrstil prvenec Jezdeca režiserja Dominika Menceja , ki o svojem filmu pravi: "V današnjem svetu, ki je videti bolj zaprt in deljen kot kadarkoli prej, potrebujemo zgodbe, ki preizprašujejo ta status quo. Tako se tudi liki v filmu soočajo z vzorci, v katere so potisnjeni na tak ali drugačen način. Vse prepogosto pozabljamo, da je identiteta, ki jo nosimo kot posamezniki nekaj, kar se spreminja in oblikuje na podlagi lastnih odločitev, ki jih na poti življenja sprejemamo. Film se tako ukvarja z upanjem, osebnimi prepričanji in idejo o svobodi, v svojem bistvu pa govori o spremembi - možnosti, ki jo imamo vsi." Scenarij za film sta napisala režiser in Boris Grgurović , v njem igrajo Timon Šturbej , Petja Labovič , Anja Novak in Nikola Kojo .

V tekmovalni program 10 izbranih kratkih filmov sta se uvrstila 2 slovenska. Igrani kratki film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina in animirani film O denarju in sreči srbsko-slovenskega tandema Ane Nedeljković in Nikole Majdaka Jr. V filmu film Tako se je končalo poletje nastopajo Aleš Jeseničnik, Kristina Olovec in Jernej Jerovšek, film O denarju in sreči pa je srbsko-slovensko-slovaška koprodukcija, zgodbo za film je napisala Ana Nedeljković, ki je poleg Leona Vidmarja in Nikole Majdaka Jr. tudi animatorka filma.