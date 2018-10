Na 29. Liffu letos velika bera za 'pop' kot tudi 'art' okuse vseh vrst

Za odprtje 29. festivala Liffe bo letos 7. novembra ob 19.30 v Cankarjevem poskrbel dokumentarni filma Mirana Zupaniča o prekmurskem glasbeniku Vladu Kreslinu z naslovom Poj mi pesem. Film predstavlja Kreslinovo ustvarjanje in oriše tudi kulturni kontekst, v katerem deluje že več kot štirideset let. Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti itd. so že ponarodele pesmi. Vlado ima pri svoji publiki kultni status, ki ni posledica samopromocijskih strategij, ampak plod osebne karizme in sugestivnega glasbenega izraza, ki temelji na prepletu tradicionalne panonske melodičnosti, rockovskega uporništva in izvirne pesniško-glasbene govorice. Festival bo sklenil film Olma Omerzuja, ki deluje na Češkem in se tokrat predstavlja s filmom ceste z najstniškima junakoma Zimske muhe.

Med festivalskimi sklopi bodo tako, kot je v navadi, Perspektive, uraden tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec, Predpremiere, filmski vrhunci, odkupljeni za predvajanje po Sloveniji, Kralji in kraljice, dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma, Panorama svetovnega filma, festivalski favoriti s petih celin, Fokus: Vzhod-severovzhod, Ekstravaganca, t. i. polnočni kino, prinaša raznovrstne, drznejše in žgečkljive vsebine, Kinobalon, samostojen sklop za gledalce od 7. do 14. leta; 10 let sekcije; v sodelovanju s Kinodvorom, Posvečeno: Christian Petzold, Retrospektiva: Češki novi val in Svet na kratko, tekmovalni program kratkega filma.