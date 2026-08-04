Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu Slovenci z rekordno udeležbo

Svetovno premiero bo 16. avgusta v Sarajevu imel celovečerni film scenaristke in režiserke Urše Menart Vse, kar je narobe s tabo, ki je intimna drama o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini.

32. Sarajevski filmski festival bo od 14. do 21. avgusta. FOTO: Profimedia

V tekmovalni program igranih celovečernih filmov so se uvrstile še štiri slovenske manjšinske koprodukcije: 17 makedonske režiserke Kosare Mitić, Male stvari režiserja Zvonimirja Jurića, Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Dume ter Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine. V dokumentarnem tekmovalnem programu sta dva filma s slovensko udeležbo: slovenski dokumentarec Ko pridem ven Metoda Pevca, ki bo imel v Sarajevu mednarodno premiero 17. avgusta, ter slovenska manjšinska koprodukcija Planina režiserjev Biljane Tutorov in Petra Glomazića. V programu Open Air premiere pa bo 16. avgusta svetovna premiera slovenskega celovečernega igranega filma Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta. 18. avgusta bodo v tem programu na ogled še Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja. V isti program se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Virus patološke dobrote hrvaškega režiserja Predraga Ličine.

V kratkem igranem tekmovalnem programu sta prav tako dva filma s slovensko udeležbo. To so Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki bo v Sarajevu na ogled 18. avgusta, ter slovenska manjšinska koprodukcija Nihče ni nič rekel srbske režiserke Tamare Todorović. V programu Teen Arena bo 15. avgusta svetovna premiera tretjega dela priljubljene družinske komedije o Gaji in njenem svetu z naslovom Gajin svet - Sledi mi režiserja Petra Bratuše, ki zaokrožuje prvo slovensko filmsko trilogijo po 58 letih, ko so nastali filmi o legendarnem Kekcu. V istem programu bo na sporedu tudi kratki film Psi brez sanj režiserja Hanisa Bagashova, ki je nastal v koprodukciji Severne Makedonije in Slovenije. Na festivalu v Sarajevu se bo 19. avgusta predstavila tudi slovenska serija Trezor v režiji Matevža Luzarja. V program polnočnih projekcij se je uvrstila slovenska manjšinska koprodukcija Razpoka v ledu scenaristke in režiserke Maje Miloš. V tekmovalnem programu študentskih kratkih filmov bodo prikazali tudi kratki film Sosed slovenskega študenta režije na beograjski Fakulteti za dramske umetnosti Dana Grabnarja.