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Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu Slovenci z rekordno udeležbo

Ljubljana, 04. 08. 2026 21.33 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Danes se bi začel Sarajevski filmski festival.

V različnih programskih sklopih 32. Sarajevskega filmskega festivala, ki bo potekal od 14. do 21. avgusta, bo na ogled 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo, kar je do zdaj najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na tem festivalu, je danes sporočil Slovenski filmski center (SFC).

Svetovno premiero bo 16. avgusta v Sarajevu imel celovečerni film scenaristke in režiserke Urše Menart Vse, kar je narobe s tabo, ki je intimna drama o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini.

32. Sarajevski filmski festival bo od 14. do 21. avgusta.
32. Sarajevski filmski festival bo od 14. do 21. avgusta.
FOTO: Profimedia

V tekmovalni program igranih celovečernih filmov so se uvrstile še štiri slovenske manjšinske koprodukcije: 17 makedonske režiserke Kosare Mitić, Male stvari režiserja Zvonimirja Jurića, Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Dume ter Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine.

V dokumentarnem tekmovalnem programu sta dva filma s slovensko udeležbo: slovenski dokumentarec Ko pridem ven Metoda Pevca, ki bo imel v Sarajevu mednarodno premiero 17. avgusta, ter slovenska manjšinska koprodukcija Planina režiserjev Biljane Tutorov in Petra Glomazića.

V programu Open Air premiere pa bo 16. avgusta svetovna premiera slovenskega celovečernega igranega filma Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta. 18. avgusta bodo v tem programu na ogled še Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja. V isti program se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Virus patološke dobrote hrvaškega režiserja Predraga Ličine.

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V kratkem igranem tekmovalnem programu sta prav tako dva filma s slovensko udeležbo. To so Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki bo v Sarajevu na ogled 18. avgusta, ter slovenska manjšinska koprodukcija Nihče ni nič rekel srbske režiserke Tamare Todorović.

V programu Teen Arena bo 15. avgusta svetovna premiera tretjega dela priljubljene družinske komedije o Gaji in njenem svetu z naslovom Gajin svet - Sledi mi režiserja Petra Bratuše, ki zaokrožuje prvo slovensko filmsko trilogijo po 58 letih, ko so nastali filmi o legendarnem Kekcu. V istem programu bo na sporedu tudi kratki film Psi brez sanj režiserja Hanisa Bagashova, ki je nastal v koprodukciji Severne Makedonije in Slovenije.

Na festivalu v Sarajevu se bo 19. avgusta predstavila tudi slovenska serija Trezor v režiji Matevža Luzarja. V program polnočnih projekcij se je uvrstila slovenska manjšinska koprodukcija Razpoka v ledu scenaristke in režiserke Maje Miloš. V tekmovalnem programu študentskih kratkih filmov bodo prikazali tudi kratki film Sosed slovenskega študenta režije na beograjski Fakulteti za dramske umetnosti Dana Grabnarja.

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Vsi filmi razen Virus patološke dobrote, Psi brez sanj in Sosed so nastali s finančno podporo SFC, ki bo v Sarajevu sodeloval tudi v strokovnem festivalskem delu CineLinku. Ta skupaj s sarajevskim festivalom petič podeljuje nagrado Female Voices CineLink Award za projekt, ki v filmski in avdiovizualni prostor prinaša najmočnejši ženski pečat. Članica žirije je tudi direktorica SFC Nataša Bučar.

Med deset filmskih projektov v razvoju koprodukcijske tržnice se je uvrstil Prepovedani sadež scenaristke in režiserke Urške Djukić Lecamus. Med osem filmskih projektov v poprodukciji pa je bil izbran slovenski dokumentarni film O koncu sveta režiserja Jakoba Kreseta. Oba projekta imata tudi podporo SFC.

Med sedem projektov, ki so bili izbrani za Cinelink Drama, je tudi slovenski Verižna reakcija, pod katerega se podpisujejo Grega Švabič, Mirta Švabič in Jaka Šuligoj, ki je tudi režiser. Del strokovnega programa je tudi Talents Sarajevo, v katerega sta se med 632 prijavljenimi uvrstila režiser Matic Štamcar in igralka Suzana Krevh, so še sporočili s SFC.

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