Na 5. Krafftu glavna nagrada igralski zasedbi filma Zadnja simfonija

Kot so sporočili organizatorji Kraffta, je žirija v sestavi Katarina Čas, Primož Pirnat in Maurilio Mangano zlato jabolko grand prix za izjemen umetniški dosežek dodelila igralski zasedbi filma Zadnja simfonija (Dying) režiserja Matthiasa Glasnerja. Film razpira razpoke med člani razsute družine, njegovi igralci pa, kot je zapisala žirija, ustvarijo izjemno zadržane in niansirane interpretacije, ki z brezhibno umirjenostjo razgrnejo čustveno napetost in razdaljo med liki.

Zlato jabolko za posebne igralske dosežke je žirija namenila Leonie Benesch za vlogo nočne medicinske sestre v filmu Junakinja (Late Shift), saj je njena igra tako iskrena in poglobljena, da zabriše mejo med igralko in vlogo. Prav tako je nagrado za posebne igralske dosežke prejel tudi Adam Bessa za vlogo v filmu Sled duhov (Ghost Trail), v katerem upodobi sirskega moškega, ki sledi sledem svojega mučitelja. Žirijo je prepričala njegova magnetna prisotnost in notranja intenzivnost, ki jo občinstvo čuti, še preden jo razume.

Tretje zlato jabolko za posebne igralske dosežke si je prislužil Hao Qin za vlogo Jianga Chena v filmu Nedokončan film (An Unfinished Film). Qin je upodobil znanega igralca, ki v času začetka pandemije znova stopi pred kamero. Njegova prisotnost je tako avtentična, da gledalec ne ve več, ali gleda fikcijo ali dokumentarec, je zapisala žirija. Poleg štirih nagrad je žirija letos podelila tudi posebno omembo. Prejela jo je debitantka Jara Sofija Ostan za vlogo Lucije v filmu Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls) režiserke Urške Djukić. Kot je zapisala žirija, njena igralska kreacija spaja čustveno inteligenco in zadržanost obenem ter napoveduje razcvet obetavne mlade igralke.