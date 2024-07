Na 71. filmskem festivalu v Pulju tradicionalno tudi slovenski filmi.

Film Poslednji heroj je režiral Žiga Virc , ki se poleg Ize Strehar podpisuje tudi pod scenarij. Slovensko-grško-hrvaško-italijanska koprodukcija je nastala pod okriljem produkcijske hiše Studio Virc. V glavnih vlogah igrajo Primož Pirnat , Eva Jesenovec , Bine Matoh , Jurij Drevenšek in priznana grška igralka Angeliki Papulija , v filmski ekipi pa so direktor fotografije Fabris Šulin , scenograf Gregor Nartnik , oblikovalka maske Lea Bratušek , kostumografinja Tina Hribernik in direktor filma Tadej Koren Šmid .

V istem programu bo na sporedu tudi celovečerni-igrani film Živi in zdravi črnogorskega režiserja Ivana Marinovića. Film je koprodukcija Črne gore, Srbije, Češke, Hrvaške, Severne Makedonije in Slovenije. Slovenski koproducent je produkcijska hiša Spok Films. Glavni producent je Adriatic Western iz Črne gore. Slovenski avtorski delež je k filmu prispeval direktor fotografije Dominik Istenič. V predporočni komični zmešnjavi igrajo Tihana Lazović, Goran Slavić, Momčilo Pićurić, Goran Bogdan, Nikola Ristanovski in drugi.

V Pulju bo na ogled tudi slovenska koprodukcija film Mož, ki ni mogel molčati, letošnji prejemnik zlate palme za kratki film v Cannesu, hrvaškega režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića. Film je nastal v koprodukciji Hrvaške, Francije, Bolgarije in Slovenije. Slovenski koproducent je produkcijska hiša Studio Virc, glavni producent filma je hrvaški Antitalent. Direktor fotografije je Gregor Božič, v eni izmed vlog je nastopil tudi vsestranski umetnik Nebojša Pop Tašić, ki od leta 1992 živi in dela v Sloveniji. V glavni vlogi nastopa hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, v filmu so zaigrali še Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko in Robert Ugrina.