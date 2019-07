Na avdiciji za Elvisa Presleyja prepričal 27-letni Austin Butler

Na filmska platna prihaja biografski film o kralju rock and rollaElvisu Presleyju. za režijo bo poskrbel avstralski režiser Baz Luhrmann. Film, za katerega je Luhrmann scenarij spisal s Craigom Pearceom, bodo začeli snemati v začetku prihodnjega leta v Avstraliji.

Na avdiciji za glavnega igralca pa je vse prepričal 27-letni Austin Butler (Carrijini dnevniki, Kronika rodbine Shannara, Once Upon a Time In Hollywood), ki je pometel s konkurenco, v kateri so bili tudi bolj prepoznavni igralci, kot soHarry Styles, Ansel Elgortin Miles Teller.

V filmu bo kot Presleyjev menedžer, s katerim je pevec 20 let sodeloval in se zapletal v konflikte, nastopil Tom Hanks. Biografski film bo predstavil Presleyja vse od njegovih začetkov do vrhunca slave in zatona.