Na baftah slavil vojni film All Quiet on the Western Front

V sklopu sezone filmskih nagrad so v Londonu podelili bafte, ki veljajo za angleško različico ameriških oskarjev. Z največ osvojenimi kipci je zmagovalec večera postal vojni film All Quiet on the Western Front , ki se je s sedmimi zmagami zapisal v zgodovino kot neangleško govoreči film z največ osvojenimi baftami. Poleg nagrade za najboljši film je domov odnesel še bafto za najboljši prilagojen scenarij in najboljši neangleško govoreči film, Edward Berger pa se je razveselil nagrade za najboljšega režiserja.

Na baftah je slavil vojni film All Quiet on the Western Front.

S štirimi nagradami sta absolutnemu zmagovalcu večera sledila irski film Duše otoka in Elvis . Irski film je med drugim osvojil nagrado za najboljši britanski film ter dve igralski nagradi, bafto za najboljšega stranskega igralca in igralko sta osvojila Barry Keoghan in Kerry Condon .

Berger je v zahvalnem govoru dejal, da so filmski ustvarjalci "odraščali z odgovornostjo pripovedovanja zgodbe" in da so počaščeni, da jo je javnost "sprejela z izjemno ljubeznijo" . Poklonil se je tudi tistim, ki so se borili v Ukrajini, in povedal občinstvu, da je lahko presegel svoj "dvom" o snemanju filma po zaslugi svoje hčerke Matilde, ki ga je spodbujala, potem ko je istoimenski roman Ericha Marie Remarquea prebrala v šoli.

Biografski film o Elvisu Presleyju Baza Luhrmanna je bil še en velik zmagovalec, prav tako je domov odnesel štiri nagrade: za najboljšo igralsko zasedbo, kostumografijo, masko in pričesko ter za najboljšega glavnega igralca. Austin Butler, ki je igral legendarnega pevca v filmu, je v svojem zahvalnem govoru dejal: "To je res izjemno. Mojim kolegom nominirancem, navdušen sem nad vami. Tako sem hvaležen za vse te čase, ki smo jih lahko preživeli skupaj." Dodal je: "Želim se zahvaliti družini Presley, ne morem se vam dovolj zahvaliti za vašo ljubezen. Upam, da sem vas naredil ponosne."

Seznam nagrajencev

Najboljši film

All Quiet on the Western Front

Duše otoka

Vse povsod naenkrat

Elvis

TÁR

Najboljši britanski film

Po soncu

Duše otoka

Brian and Charles

Imperij luči

Srečno, Leo Grande

Živeti

Roald Dahl's Matilda the Musical

See How They Run

The Swimmers

The Wonder

Najboljši neangleško govoreči film

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Korzet

Decision to Leave

The Quiet Girl

Najboljši dokumentarec

Vse, kar diha

Vsa ta lepota in prelivanje krvi

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny

Najboljši animirani film

Guillermo del Toro's Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Obuti maček: Zadnja želja

Jaz, rdeča panda

Najboljši režiser

Edward Berger, All Quiet on the Western Front

Martin McDonagh, Duše otoka

Park Chan-Wook, Dvojna prevara

Daniel Kwan in Daniel Scheinert, Vsepovsod naenkrat

Todd Field, TÁR

Gina Prince-Bythewood, Ženska kralj

Najboljši originalni scenarij

Martin McDonagh, Duše otoka

Daniel Kwan in Daniel Scheinert, Vsepovsod naenkrat

Tony Kushner in Steven Spielberg, Fabelmanovi

Todd Field, TÁR

Ruben Östlund, Trikotnik žalosti

Najboljši prilagojeni scenarij

Edward Berger, Ian Stokell in Leslie Patterson, All Quiet on the Western Front

Kazuo Ishiguro, Živeti

Colm Bairéad, The Quiet Girl

Rebecca Lenkiewicz, Ona ve

Samuel D. Hunter, Kit

Najboljša igralka

Ana de Armas, Blonde

Cate Blanchett, TÁR

Viola Davis, Ženska kralj

Danielle Deadwyler, Till

Emma Thompson, Srečno, Leo Grande

Michelle Yeoh, Vse povsod naenkrat

Najboljši igralec

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, Kit

Colin Farrell, Duše otoka

Daryl McCormack, Srečno, Leo Grande

Paul Mescal, Po soncu

Bill Nighy, Živeti

Najboljša igralka v stranski vlogi

Angela Bassett, Črni panter: Wakanda za vedno

Hong Chau, Kit

Kerry Condon, Duše otoka

Jamie Lee Curtis, Vse povsod naenkrat

Dolly De Leon, Trikotnik žalosti

Carey Mulligan, Ona ve

Najboljši igralec v stranski vlogi

Brendan Gleeson, Duše otoka

Barry Keoghan, Duše otoka

Ke Huy Quan, Vse povsod naenkrat

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Albrecht Schuch, All Quiet on the Western Front

Michael Ward, Imperij luči

Najboljša glasba

Volker Bertelmann, All Quiet on the Western Front

Justin Hurwitz, Babilon

Carter Burwell, Duše otoka

Son Lux, Vse povsod naenkrat

Alexandre Desplat, Guillermo del Toro's Pinocchio

Najboljša igralska zasedba

Lucy Pardee, Po soncu

Simon Bär, All Quiet on the Western Front

Nikki Barrett, Denise Chamian, Elvis

Sarah Halley Finn, Vse povsod naenkrat

Pauline Hansson, Trikotnik žalosti

Najboljši kostumi

Lisy Christl, All Quiet on the Western Front

J.R. Hawbaker un Albert Wolsky, Amsterdam

Mary Zophres, Babilon

Catherine Martin, Elvis

Jenny Beavan, Mrs Harris Goes To Paris

Najboljša maska in pričeska

Heike Merker, All Quiet on the Western Front

Michael Marino in Zoe Tahir, Batman

Shane Thomas, Louise Coulston, Mark Coulier in Barrie Gower, Elvis

Naomi Donne, Barrie Gower, Sharon Martin, Roald Dahl's Matilda The Musical

Anne Marie Bradley, Judy Chin, Adrien Morot, Kit

Najboljši zvok

Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil in Markus Stemler, All Quiet on the Western Front

Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers in Gwendoyln Yates Whittle, Avatar: Pot vode

Michael Keller, David Lee, Andy Nelson in Wayne Pashley, Elvis

Deb Adair, Stephen Griffiths, Andy Shelley, Steve Single in Roland Winke, TÁR

Chris Burdon, James H. Mather, Al Nelson, Mark Taylor in Mark Weingarten, Top Gun: Maverick