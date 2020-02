Na baftah zmaga stare garde

Na britanskih baftah so bili največkrat omenjeni filmi 1917, Joker, Irec, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu in Parazit, dotični filmi so bili tudi nominirani za najboljši film. Na koncu je prestižni kipec odnesel 1917 – skupaj je film dobil kar sedem nagrad, režiser filma Sam Mendes pa je bil imenovan za najboljšega režiserja. "Ne bi mogel biti bolj navdušen," je režiser dejal v zakulisju: "Čutim veliko osebno veselje, ko se zgodba, ki je zelo blizu mene in moje družine, razvija in širi, tu je pa tudi številčno občinstvo. Nihče od nas ni vedel, ali bo sploh kdo prišel, bilo je zelo negotovo."

Za nagrado za najboljšo moško vlogo so se potegovali Joaquin Phoenix (Joker) in Leonardo DiCaprio(Bilo je nekoč ... v Hollywoodu), medtem ko je bil Adam Drivernominiran za vlogo protagonista v drami Zakonska zgodba v režiji Noaha Baumbacha,Taron Egerton za vlogo v Rocketmanu, Jonathan Pryce pa za film Dva papeža v režiji Fernanda Meirellesa. Slavil je Joaquin Phoenix, celokupno je tako Jokerodnesel tri kipce.

Za glavno žensko vlogo do bile nominirane Scarlett Johansson v filmu Zakonska zgodba, Charlize Theron kot protagonistka filma Bombshell. Za nagrado so bile nominirane še Saoirse Ronan (Čas deklištva), Jessie Buckley (Wild Rose) in Renee Zellweger za vlogo v filmu Judy. Tudi tukaj je znova slavila Rennee: "Počutim se ponižno. Gospodična Garland, London, ki si ga vedno ljubila, te še vedno ljubi."

Brad Pittje dobil kipec za najboljšega igralca v stranski vlogi v filmu Quentina Tarantinova Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. Slavila je tudi Laura Dern, za svojo vlogo v drami Zakonska zgodba je dobila kipec za najboljšo igralko v stranski vlogi.