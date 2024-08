Na beneškem festivalu svetovna premiera drugega dela Costnerjevega filma

Film, v katerem so zaigrali še Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone in Danny Huston, bodo na festivalu prikazali izven konkurence. Costner podpisuje tudi scenarij skupaj z Jonom Bairdom. Pri beneškem filmskem festivalu so film opisali kot večplastno kroniko o širjenju in naseljevanju ameriškega Zahoda v času državljanske vojne.