Na beneškem festivalu tudi dokumentarni film o Marianne Faithfull

Benetke, 02. 09. 2025 08.09 | Posodobljeno pred 14 minutami

STA
Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je izven konkurence na ogled tudi dokumentarec Broken English (Polomljena angleščina), ki gledalca poziva k novemu pogledu na izjemno življenje britanske pevke in igralke ter ene od ikon divjih 60. let minulega stoletja, letos januarja preminule Marianne Faithfull.

Režijo dokumentarca Broken English podpisujeta Jane Pollard in Iain Forsyth. Film vključuje arhivske posnetke in pogovore s Faithfull, ki je v starosti 79 let umrla med produkcijo filma. Film je zaradi svojega edinstvenega formata mešanica fikcije in več žanrov.

Forsyth je ob tem povedal, da je Broken English zanj prvenstveno portret umetnice in ne dokumentarni film.

Marianne Faithfull
Marianne Faithfull FOTO: Profimedia

V filmu je med drugim govora o izmišljenem ministrstvu proti pozabi, ki je zadolženo za popravljanje zgodovinskega spomina na Marianne Faithfull, katere odkritost in brezkompromisen življenjski slog sta bila deležna ostre kritike takratnih britanskih medijev. Direktorico ministrstva v filmu upodablja Tilda Swinton.

Faithfull se je v zadnjih letih svojega življenja, v katerem je izdala več kot 20 albumov, borila z boleznijo, vključno z rakom na dojki in hudo obliko covida-19. Mednarodno slavo je dosegla leta 1964 s hitom As Tears Go By, ki sta ga napisala njen nekdanji fant Mick Jagger in kitarist Rolling Stonesov Keith Richards. Njeno razmerje z Jaggerjem je sicer zasenčilo njeno lastno kariero, nenadna slava in bogastvo pa sta ji prinesla tudi odvisnost od drog in brezdomstvo.

Film o njej je eden od več dokumentarcev znanih režiserjev na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah, kot sta Sotto le Nuvole Gianfranca Rosija in Ghost Elephants Wernerja Herzoga.

