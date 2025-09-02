Na beneškem festivalu tudi dokumentarni film o Marianne Faithfull

Režijo dokumentarca Broken English podpisujeta Jane Pollard in Iain Forsyth. Film vključuje arhivske posnetke in pogovore s Faithfull, ki je v starosti 79 let umrla med produkcijo filma. Film je zaradi svojega edinstvenega formata mešanica fikcije in več žanrov.
Forsyth je ob tem povedal, da je Broken English zanj prvenstveno portret umetnice in ne dokumentarni film.
V filmu je med drugim govora o izmišljenem ministrstvu proti pozabi, ki je zadolženo za popravljanje zgodovinskega spomina na Marianne Faithfull, katere odkritost in brezkompromisen življenjski slog sta bila deležna ostre kritike takratnih britanskih medijev. Direktorico ministrstva v filmu upodablja Tilda Swinton.
Faithfull se je v zadnjih letih svojega življenja, v katerem je izdala več kot 20 albumov, borila z boleznijo, vključno z rakom na dojki in hudo obliko covida-19. Mednarodno slavo je dosegla leta 1964 s hitom As Tears Go By, ki sta ga napisala njen nekdanji fant Mick Jagger in kitarist Rolling Stonesov Keith Richards. Njeno razmerje z Jaggerjem je sicer zasenčilo njeno lastno kariero, nenadna slava in bogastvo pa sta ji prinesla tudi odvisnost od drog in brezdomstvo.
Film o njej je eden od več dokumentarcev znanih režiserjev na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah, kot sta Sotto le Nuvole Gianfranca Rosija in Ghost Elephants Wernerja Herzoga.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.