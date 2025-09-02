Na beneškem festivalu tudi dokumentarni film o Marianne Faithfull

Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je izven konkurence na ogled tudi dokumentarec Broken English (Polomljena angleščina), ki gledalca poziva k novemu pogledu na izjemno življenje britanske pevke in igralke ter ene od ikon divjih 60. let minulega stoletja, letos januarja preminule Marianne Faithfull.

Režijo dokumentarca Broken English podpisujeta Jane Pollard in Iain Forsyth. Film vključuje arhivske posnetke in pogovore s Faithfull, ki je v starosti 79 let umrla med produkcijo filma. Film je zaradi svojega edinstvenega formata mešanica fikcije in več žanrov. Forsyth je ob tem povedal, da je Broken English zanj prvenstveno portret umetnice in ne dokumentarni film.

Marianne Faithfull FOTO: Profimedia icon-expand

V filmu je med drugim govora o izmišljenem ministrstvu proti pozabi, ki je zadolženo za popravljanje zgodovinskega spomina na Marianne Faithfull, katere odkritost in brezkompromisen življenjski slog sta bila deležna ostre kritike takratnih britanskih medijev. Direktorico ministrstva v filmu upodablja Tilda Swinton.