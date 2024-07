Na beneškem filmskem festivalu premiera nadaljevanja filma Joker

V glavnem tekmovalnem programu sta tudi novi film Pedra Almodovarja z naslovom The Room Next Door s Tildo Swinton in Julianne Moore ter novi film Luce Guadagnina z naslovom Queer, v katerem sta zaigrala Daniel Craig in Jason Schwartzman. Hollywoodske zvezdnike Nicole Kidman, Harrisa Dickinsona in Antonia Banderasa bo mogoče videti v filmu Babygirl režiserke Haline Reijn, Adrien Brody in Joe Alwyn sta zaigrala v novi drami Bradyja Corbeta The Brutalist, Jude Law in Nicholas Hoult pa sta zaigrala v glavnih vlogah v trilerju Justina Kurzela The Order. Vse tri filme bodo prav tako prikazali v glavnem tekmovalnem programu festivala.