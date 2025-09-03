Na Beneškem filmskem festivalu premiere o modnem svetu, politiki in nasilju

Premiero je v mestu na vodi dočakala tudi drama Barrio Triste kolumbijsko-ameriškega filmskega ustvarjalca Stillza . Vsi premierno prikazani filmi so na festivalsko prizorišče prinesli globalno razpravo o različnih temah, ki segajo od modnega sveta do nevarnosti jedrske vojne in spomina na kolonialni čas.

Marc by Sofia v režiji Sofie Coppola raziskuje ustvarjalni svet ameriškega modnega oblikovalca in njegovo osebno odprtost. "Odkril sem, da mi koristi, če se ne sramujem," je Jacobs povedal med predstavitvijo filma in dodal, da je "edini način biti neposreden, odprt in iskren" . Film sicer prikazuje njegovo otroštvo v New Yorku, vpliv njegove babice in njegov vzpon vse od Perryja Ellisa do Louis Vuittona , preden je ustanovil lastno blagovno znamko.

Z oskarjema nagrajena režiserka Kathryn Bigelow v filmu A House of Dynamite (Hiša dinamita) prikazuje voditelje ZDA, ki imajo 19 minut časa, da se odločijo, kako se odzvati na neznano jedrsko raketo. Ob tem je Bigelowova izrazila upanje, da bo film sprožil razpravo o razoroževanju. "Resnično živimo v hiši dinamita," je menila.

"Devet držav ima dovolj jedrskega orožja, da večkrat uničijo civilizacijo," je ob tem pripomnil scenarist Noah Oppenheim. Igralca Idris Elba in Rebecca Ferguson, ki igrata predstavnika ameriške administracije, sta snemanje filma opisala kot "intenzivno in izjemno realistično". Po besedah Fergusonove ji je filmska zgodba pomagala doumeti "krhkost, v kateri živimo, tudi v času miru".

Francoski režiser Francois Ozon je v Benetkah premierno predstavil svojo različico romana Alberta Camusa Tujec. Film je posnet v črno-beli tehniki, da bi ujel duh kolonialne Alžirije. "Zgodbi sem želel dati sodoben videz in jo umestiti v kontekst francoske kolonizacije," je povedal in dodal, da je tudi spremenil uvodno vrstico romana, da bi poudaril kolonialne realnosti, tako da je namesto stavka Danes je umrla mama izbral Ubil sem Arabca. V filmu sta v glavnih vlogah zaigrala Benjamin Voisin in Rebecca Marder. Ozon je še poudaril, da njegova adaptacija romana odraža tudi osebne spomine. "Moj ded je bil sodnik v Alžiru. Vsaka francoska družina ima neko povezavo z Alžirijo, ki je pogosto pozabljena," je povedal.