Na Beneškem filmskem festivalu premiere o modnem svetu, politiki in nasilju

Benetke, 03. 09. 2025 11.46 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Na Beneškem filmskem festivalu so med drugim premierno prikazali dokumentarni portret ameriškega modnega oblikovalca Marca Jacobsa z naslovom Marc by Sofia v režiji Sofie Coppole, triler Kathryn Bigelow A House of Dynamite ter dramo Tujec v režiji Francoisa Ozona. Slednji je filmska adaptacija slovitega istoimenskega romana Alberta Camusa.

Premiero je v mestu na vodi dočakala tudi drama Barrio Triste kolumbijsko-ameriškega filmskega ustvarjalca Stillza. Vsi premierno prikazani filmi so na festivalsko prizorišče prinesli globalno razpravo o različnih temah, ki segajo od modnega sveta do nevarnosti jedrske vojne in spomina na kolonialni čas.

Sofia Coppola in Marc Jacobs
Sofia Coppola in Marc Jacobs FOTO: Profimedia

Marc by Sofia v režiji Sofie Coppola raziskuje ustvarjalni svet ameriškega modnega oblikovalca in njegovo osebno odprtost. "Odkril sem, da mi koristi, če se ne sramujem," je Jacobs povedal med predstavitvijo filma in dodal, da je "edini način biti neposreden, odprt in iskren". Film sicer prikazuje njegovo otroštvo v New Yorku, vpliv njegove babice in njegov vzpon vse od Perryja Ellisa do Louis Vuittona, preden je ustanovil lastno blagovno znamko.

Kathryn Bigelow in Alberto Barbera na premieri filma Hiša dinamita.
Kathryn Bigelow in Alberto Barbera na premieri filma Hiša dinamita. FOTO: Profimedia

Z oskarjema nagrajena režiserka Kathryn Bigelow v filmu A House of Dynamite (Hiša dinamita) prikazuje voditelje ZDA, ki imajo 19 minut časa, da se odločijo, kako se odzvati na neznano jedrsko raketo. Ob tem je Bigelowova izrazila upanje, da bo film sprožil razpravo o razoroževanju. "Resnično živimo v hiši dinamita," je menila.

Rebecca Ferguson na rdeči preprogi premiere filma Hiša dinamita.
Rebecca Ferguson na rdeči preprogi premiere filma Hiša dinamita. FOTO: Profimedia

"Devet držav ima dovolj jedrskega orožja, da večkrat uničijo civilizacijo," je ob tem pripomnil scenarist Noah Oppenheim. Igralca Idris Elba in Rebecca Ferguson, ki igrata predstavnika ameriške administracije, sta snemanje filma opisala kot "intenzivno in izjemno realistično". Po besedah Fergusonove ji je filmska zgodba pomagala doumeti "krhkost, v kateri živimo, tudi v času miru".

Francoski režiser Francois Ozon je v Benetkah premierno predstavil svojo različico romana Alberta Camusa Tujec. Film je posnet v črno-beli tehniki, da bi ujel duh kolonialne Alžirije. "Zgodbi sem želel dati sodoben videz in jo umestiti v kontekst francoske kolonizacije," je povedal in dodal, da je tudi spremenil uvodno vrstico romana, da bi poudaril kolonialne realnosti, tako da je namesto stavka Danes je umrla mama izbral Ubil sem Arabca. V filmu sta v glavnih vlogah zaigrala Benjamin Voisin in Rebecca Marder. Ozon je še poudaril, da njegova adaptacija romana odraža tudi osebne spomine. "Moj ded je bil sodnik v Alžiru. Vsaka francoska družina ima neko povezavo z Alžirijo, ki je pogosto pozabljena," je povedal.

Francois Ozon v družbi igralcev Benjamina Voisina in Rebecce Marder.
Francois Ozon v družbi igralcev Benjamina Voisina in Rebecce Marder. FOTO: Profimedia

V filmu Barrio Triste (Žalostna soseska) Stillz, znan po sodelovanju s portoriškim raperjem Bad Bunnyjem, predstavlja surovo zgodbo o kriminalnih združbah v drugem največjem kolumbijskem mestu Medellin v 80. letih prejšnjega stoletja. Pod produkcijo filma se podpisuje ameriški filmski ustvarjalec Harmony Korine, glasbo je prispevala venezuelska glasbenica Arca.

Film, ki tekmuje v beneški sekciji Horizons, spremlja mlade člane tolpe v nasilnem predmestju, kjer se miti o svetlobi in pošastih spopadajo z vsakdanjim preživetjem. Stillz se je na premieri filma pojavil zamaskiran, beneški festival pa je ob tem navedel naslednje njegove besede: "Pripovedovali so zgodbe brez konca. Hotel sem vedeti, kam so odšli."

