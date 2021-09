Na beneškem filmskem festivalu premierno predstavljen Dune

V zgodbi, ki bi se naj dogajala 10.000 let v prihodnosti, se mladenič Paul Atreides, ki ga igra perspektivni Timothée Chalamet, odpravi na najnevarnejši planet v vesolju, da zagotovi prihodnost svojega ljudstva. Večina tujih medijev film slavi, nekateri so ga označili kot primer tega, kar bi holivudski film moral biti – brez neumne in hiperaktivne filmske govorice pusti gledalcu tiho doživetje, ki ga zaznamujejo močne okoljske in življenjske teme v filmu. Revija Time pa ga je označila kot dolgočasnega.