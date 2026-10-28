Na Berlinalu na ogled še neobjavljeni koncertni posnetki Davida Bowieja

Na festivalu so napovedali, da bo produkcija David Bowie: Stage ponudila novo koncertno izkušnjo, saj bo občinstvu omogočila, da doživi odrsko prezenco in glasbeno moč Davida Bowieja na način, ki presega možnosti klasičnega koncertnega filma ali tradicionalne filmske izkušnje. V berlinski areni Uber se bodo 14. februarja 2027 lahko neposredna potopili v svet enega najvplivnejših umetnikov 20. stoletja.

David Bowie FOTO: Profimedia

Produkcijo je razvila večkrat nagrajena ustvarjalna ekipa. Nastala je kot rezultat sodelovanja med Wonderworldom Roba Halletta, zapuščino Davida Bowieja in filmskim ustvarjalcem Brettom Morgenom, s podporo Berlinala pa bo film doživel svetovno premiero v mestu, ki je imelo v Bowiejevem življenju poseben pomen. Ustvarjalec dokumentarnih filmov Morgen je originalne negative odkril med ustvarjanjem svojega dokumentarca o Bowieju iz leta 2022 Moonage Daydream, ki je bil nagrajen z grammyjem. Film bo temeljil na novoodkritih in restavriranih posnetkih Bowiejeve svetovne turneje Isolar II iz leta 1978, na kateri je izvajal skladbe s svojega albuma Heroes.

Berlin je tesno povezan z Bowiejevo življenjsko zgodbo, saj se je glasbenik leta 1976 preselili v takrat razdeljeno mesto, da bi pobegnil pred različnimi osebnimi težavami, med drugim zaradi okrevanja po zlorabi drog. V njem je ustvaril nekaj svojih najslavnejših glasbenih del. Projekt s postavitvijo na treh platnih je zamišljen kot poglobljena izkušnja. Združil bo projekcije velikega formata, svetlobno zasnovo oblikovalca svetlobe Patricka Woodroffeja, ki je sodeloval z izvajalci, kot sta Rolling Stones in Elton John, ter posebej za to razviti zvok oskarjevca Paula Masseyja, ki je sodeloval pri filmih Bohemian Rhapsody, Michael in Moonage Daydream. Z najsodobnejšo tehnologijo prostorskega zvoka se bo občinstvo po napovedih znašlo neposredno v središču Bowiejevega koncerta v živo.