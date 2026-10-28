Na Berlinalu na ogled še neobjavljeni koncertni posnetki Davida Bowieja

Na festivalu so napovedali, da bo produkcija David Bowie: Stage ponudila novo koncertno izkušnjo, saj bo občinstvu omogočila, da doživi odrsko prezenco in glasbeno moč Davida Bowieja na način, ki presega možnosti klasičnega koncertnega filma ali tradicionalne filmske izkušnje. V berlinski areni Uber se bodo 14. februarja 2027 lahko neposredna potopili v svet enega najvplivnejših umetnikov 20. stoletja.
Produkcijo je razvila večkrat nagrajena ustvarjalna ekipa. Nastala je kot rezultat sodelovanja med Wonderworldom Roba Halletta, zapuščino Davida Bowieja in filmskim ustvarjalcem Brettom Morgenom, s podporo Berlinala pa bo film doživel svetovno premiero v mestu, ki je imelo v Bowiejevem življenju poseben pomen.
Ustvarjalec dokumentarnih filmov Morgen je originalne negative odkril med ustvarjanjem svojega dokumentarca o Bowieju iz leta 2022 Moonage Daydream, ki je bil nagrajen z grammyjem. Film bo temeljil na novoodkritih in restavriranih posnetkih Bowiejeve svetovne turneje Isolar II iz leta 1978, na kateri je izvajal skladbe s svojega albuma Heroes.
Berlin je tesno povezan z Bowiejevo življenjsko zgodbo, saj se je glasbenik leta 1976 preselili v takrat razdeljeno mesto, da bi pobegnil pred različnimi osebnimi težavami, med drugim zaradi okrevanja po zlorabi drog. V njem je ustvaril nekaj svojih najslavnejših glasbenih del.
Projekt s postavitvijo na treh platnih je zamišljen kot poglobljena izkušnja. Združil bo projekcije velikega formata, svetlobno zasnovo oblikovalca svetlobe Patricka Woodroffeja, ki je sodeloval z izvajalci, kot sta Rolling Stones in Elton John, ter posebej za to razviti zvok oskarjevca Paula Masseyja, ki je sodeloval pri filmih Bohemian Rhapsody, Michael in Moonage Daydream. Z najsodobnejšo tehnologijo prostorskega zvoka se bo občinstvo po napovedih znašlo neposredno v središču Bowiejevega koncerta v živo.
Hallett je ob tem povedal, da bo ta izkušnja v vseh pogledih izkazala čast Bowiejevi umetniški zapuščini, hkrati pa bo njegov ustvarjalni genij prikazala svetovnemu občinstvu in novi generaciji oboževalcev. Umetniška direktorica Berlinala Tricia Tuttle pa je dodala, da bo izkušnja zaradi dejstva, da se bo svetovna premiera projekta zgodila v Berlinu, ki je tako tesno povezan z Bowiejem, še bolj pomenljiva.
Berlinale bo potekal od 10. do 21. februarja 2027.
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