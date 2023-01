Na Berlinalu premierno dokumentarni film Seana Penna o Ukrajini

Leto po začetku ruske invazije na Ukrajino se bo na 73. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu izven tekmovalnega programa premierno predvajal film z naslovom Superpower. Gre za dokumentarni projekt, ki ga je oskarjevec Sean Penn posnel v Kijevu. V ospredju festivala nasploh bo vojna v Ukrajini, med filmi, povezanimi s to tematiko, pa najbolj izstopa prav Pennov film Superpower , ki so ga opisali kot kroniko filmskega projekta, ki ga je resničnost prisilila, da se spremeni v nekaj manj obvladljivega, a bolj pomembnega.

Film Superpower bo prikazan v sekciji Berlinale Special. Kot je še povedal Chatrian, bodo na festivalu v znak solidarnosti poleg del iranskih disidentskih filmskih ustvarjalcev prikazali tudi več dokumentarnih in igranih filmov ukrajinskih režiserjev. Prav tako bo predstavnikom ukrajinske filmske industrije zagotovljen brezplačen razstavni prostor na Evropski filmski tržnici.

11-dnevni filmski festival bo sicer odprla romantična komedija She Came to Me v režiji Rebecce Miller, v kateri so zaigrali zvezdnik serije Igra prestolov Peter Dinklage ter oskarjevki Marisa Tomei in Anne Hathaway.