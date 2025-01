Na Berlinalu svetovna premiera animiranega filma s slovensko ekipo.

Na Berlinalu se bo odvila svetovna premiera celovečernega animiranega filma s slovenskim producentom in režiserjem. Zgodbe iz čarobnega vrta so nastale pod vodstvom štirih režiserjev: poleg slovenskega režiserja Leona Vidmarja še Davida Sukupa s Češke, Patrika Pašša s Slovaške in Francoza Jean-Clauda Rozeca . Scenarij so poleg Slovenk Jerneje Kaje Balog in Maje Križnik napisali še Blandine Jet , Patrik Pašš , Marek Kral in Petr Krajiček . Produkcija je rezultat enakovrednega sodelovanja štirih produkcijskih hiš: poleg ZVVIKS še češkega Maurfilma, Artichoke s Slovaške in francoske Vivement Lundi!.

Producent Zavoda ZVVIKS Kolja Saksida je povedal, da je "po dolgih letih sodelovanja s čudovitimi partnerji ta film pomemben dosežek. Je prvi celovečerni animirani film za otroke s slovenskim producentom in režiserjem, kjer so vsi producenti enakovredni partnerji - kar je v tej industriji redkost. To ni le pomemben trenutek za film, temveč tudi zgodovinski mejnik za slovenski animirani film in filmsko krajino nasploh".

Celovečerni animirani film je nastal po literarni predlogi češkega avtorja Arnošta Goldflama in raziskuje moč pripovedovanja skozi štiri edinstvene pripovedi, ki prepletajo domišljijo, humor in občutljivo raziskovanje izgube, ter otrokom in odraslim pomagajo pri soočanju z izgubo.

Tomi (4), Suzana (8) in Darko (10) prvič obiščejo dedka po izgubi ljubljene babice. V hiši vlada tišina, dedek pa je odtujen. Suzana, navdihnjena s spomini, prevzame babičino vlogo pripovedovalke zgodb. S svojimi čarobnimi pripovedmi in neizmerno domišljijo poskuša povrniti toplino v dedkov dom in medsebojne odnose. Potopimo se v magični svet skrivnostne mačke, na prvi pogled strašne pošasti in drznega letečega gospoda. Zgodbe namreč niso le skrivnostne, dramatične, žalostne in smešne, temveč služijo kot pomoč vsem družinskim članom, da se lažje spoprimejo z izgubo, so o vsebini filma še zapisali pri ZVVIKS.

Film bo predstavljen v tekmovalnem programu Generation Kplus, sekciji mednarodnega filmskega festivala v Berlinu, posvečeni filmom, ki nagovarjajo mlajše občinstvo. Po svetovni premieri na letošnjem Berlinalu bo film marca predstavljen tudi v sklopu Cartoon Movie, ki, kot je zapisano na njihovi spletni strani, ni niti sejem niti festival, temveč forum za predstavitev in koprodukcijo animiranih igranih filmov, kar še dodatno utrjuje status Zgodbe iz čarobnega vrta kot enega najbolj pričakovanih animiranih filmov leta.

Programski vodja programa Generation Sebastian Markt je pohvalil čustveno kompleksnost in umetniško vizijo filma: "Zgodbe iz čarobnega vrta so dokaz moči animacije, ki omogoča soočanje z življenjskimi izzivi, iskanje tolažbe in medsebojno povezovanje. Film je narejen z izjemno skrbnostjo in ljubeznijo do pripovedovanja zgodb, zato nam je v čast, da njegovo svetovno premiero gostimo na Berlinalu 2025."