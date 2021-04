Na Bovškem snemalna ekipa iz tujine

Na Bovškem se te dni mudi filmska ekipa iz tujine. Kaj točno snemajo, v TIC Bovec za STA niso znali povedati, je pa projekt del sheme spodbujanja avdiovizualne produkcije tujih producentov z denarnimi povračili, ki jo je država sprejela leta 2016. V tem okviru so prejšnji teden v Sloveniji končali snemanje filma z britansko igralko Naomi Watts.

Kot je za STA povedal direktor Turističnoinformacijskega centra (TIC) Bovec Viljam Kvalič, so glede snemanja zelo skrivnostni, govori pa se, da gre za ameriško produkcijsko hišo. Za snemalni lokaciji so si izbrali smučišče Kanin in kobariški Stol, uporabljajo tudi letališče. Po njegovih podatkih je v Bovcu okrog 400 ljudi, ki polnijo namestitvene kapacitete, ker običajnih turistov zaradi epidemioloških razmer ni.

icon-expand Občina Bovec FOTO: Aljoša Kravanja

"V normalnih časih bi bil to super projekt, 400 ljudi več kot en mesec pri nas. V teh čudnih časih pa je to skoraj kot dar, da smo lahko za toliko časa zapolnili skoraj vse kapacitete. Nameščeni so po različnih prenočitvenih objektih, večinoma v apartmajih, kjer so zagotovljeni mehurčki po različnih sklopih oziroma oddelkih, tako kot imajo organizirano snemanje. Do apartmajev se jim dostavlja hrano, tako da je mogoče neka korist v tem nesrečnem času, ko smo prikrajšani za turiste," je povedal Kvalič.

V kraju po njegovih besedah ni čutiti, da bi se karkoli dogajalo, tudi zato, ker so lokali zaprti. Kot je dodal, se člane ekipe opazi predvsem na letališču, kjer imajo šotore in opremo ter uporabljajo helikopterje. Po njegovih informacijah v Bovcu ni zelo znanih igralk ali igralcev. Projekt, domnevno gre za šest- ali sedemdelno serijo, je del sheme, na podlagi katere tuje produkcijske hiše od Slovenije prejmejo povračilo v višini 25 odstotkov vseh upravičenih stroškov, če pri snemanju uporabljajo lokalno infrastrukturo in domače filmske delavce.

V tem okviru so prejšnji teden končali s snemanjem drame Neskončna nevihtapoljske režiserke Malgorzate Szumowska o pogumni gorski reševalki, ki jo je upodobila britanska igralka Naomi Watts. Kot danes poročata MMC RTV Slovenija in časnik Delo, je v Sloveniji 26 snemalnih dni opravila britansko-ameriška produkcijska hišaMaven Screen Media, ki je Krvavec uporabila kot kuliso za gorovje Apalači v zvezni državi New Hampshire. Film temelji na resnični zgodbi o gorski vodnici in medicinski sestri Pam Bales, ki jo je ujelo snežno neurje na Mount Washingtonu. Na pomoč priskoči neznancu, ki ga je odigral Billy Howle. Po podatkih MMC Neskončna nevihta uveljavlja pravico do povračila za skoraj 622 tisoč evrov, njihova naložba v Sloveniji pa se je približala 2,5 milijona evrov.