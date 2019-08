Na Broadwayu prihodnje leto muzikal o princesi Diani

V časniku Los Angeles Times so ob predpremieri muzikala v San Diegu zapisali, da je predstava toliko britanska kot ameriški resničnostni šovThe Real Housewives of New Jersey. The Hollywood Reporter pa je sklenil, da muzikal obeta, da postane uspešnica.

Muzikal, v katerem bo princa Charlesazaigral Roe Hartrampf, bo na Broadwayu na ogled od marca prihodnje leto, medtem ko v Veliki Britaniji po pisanju BBC ni objavljenega nobenega datuma predstave. V Londonu bo sicer prihodnji mesec na ogled osnutek za nov muzikalCall Me Diana, za katerega bodo zbirali sredstva za produkcijo.

Novica o novem broadwayskem muzikalu je prišla v javnost nekaj mesecev pred tem, ko bo mlada igralka Emma Corrin v četrti sezoni Netflixove serije Krona (The Crown) upodobila Lady Di.

Življenje nesrečne princese Diane Spencer, ki je umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997, je bilo med drugim prikazano leta 2013 v biografski drami Diana, v kateri je kraljico ljudskih src upodobila priznana igralka Naomi Watts, ki si jo na VOYO lahko ogledati v drami 3 generacije, v kateri sta zaigrali tudi Elle Fanning ter Susan Sarandon.