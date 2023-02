Na čelu žirije v Cannesu letos švedski režiser Ruben Östlund

Ruben Östlund, ki bo letos predsedoval žiriji filmskega festivala v Cannesu, je lani prejel zlato palmo za družbeno-kritično satiro Trikotnik žalosti, katere dogajanje je postavil na križarko, na kateri je razgalil kamuflaže bogatih potnikov in prikazal hipokrizijo razredne družbe. Film je prejel tudi tri nominacije za oskarja: za film, režijo in izvirni scenarij, pod katerega se je prav tako podpisal Östlund. Prvo zlato palmo je odnesel pred petimi leti za film Kvadrat, v katerem prav tako podaja grotesken pogled, v tem primeru na svet umetnosti.

Ob novici je Östlund izrazil veselje, da mu je bila zaupana čast vodenja žirije, zlasti, ker mineva 50 let, odkar je to vlogo opravljala njegova kolegica, Švedinja Ingrid Bergman. To bo tretjič, da bo žirijo vodil dvakratni lavreat Cannesa, kot dvakratna prejemnika zlate palme sta žirijo doslej vodila le Francis Ford Coppola in Emir Kusturica. V zadnjih petih letih so predsedniški stolček v Cannesu zavzeli: avstralska igralka Cate Blanchett, mehiški režiser Alejandro Gonzalez Inarritu, ameriški režiser Spike Lee in francoski režiser Vincent Lindon.

Druge člane letošnje žirije bodo razglasili prihodnji mesec, ko bo znan tudi že filmski izbor festivala. Festival bo v svoji 76. izvedbi potekal med 16. in 27. majem.