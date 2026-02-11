Naslovnica
Film/TV

Na ceremoniji vrtnic se bo zgodil preobrat

Ljubljana, 11. 02. 2026 10.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Solze, ljubosumje in nepričakovana odločitev – na ceremoniji vrtnic se bo zgodil preobrat. Na vrsti je nova koktajl zabava, po kateri sledi vedno napeta ceremonija vrtnic, saj bo jasno, kdo zapušča Kreto. Med dekleti je veliko tem za pogovor. Katera je dvolična? Katera bo ostala? Katera je tista, ki se s sanjskima moškima najbolje razume?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Čas je za koktajl zabavo, po kateri sledi ceremonija vrtnic. Končno se dekletom pridružita tudi Karlo in Petar, vse pa nestrpno čakajo, kaj se bo zgodilo. Eno dekle se namreč obnaša nekoliko nenavadno – se le pretvarja ali gre za resnično ljubosumje? Vsaka ima o tem svoje mnenje.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Sanjska moška izbereta nekaj deklet za zmenek, ostale pa so zelo živčne. Večina jih je namreč prepričana, da niso dobile dovolj priložnosti, zato želijo nocoj poravnati račune in ugotoviti, na čem so.

Eno dekle pa preprosto cveti. Prepričana je, da imata s sanjskim moškim prav poseben odnos. Pa bo dovolj za vrtnico? Na slovesnosti vrtnic sledi nov velik preobrat in še več solz.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

sanjski moški hrvaške voyo poptv

'Ukrasti zmenek se je vsekakor splačalo!'

