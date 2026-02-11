Na ceremoniji vrtnic se bo zgodil preobrat

Čas je za koktajl zabavo, po kateri sledi ceremonija vrtnic. Končno se dekletom pridružita tudi Karlo in Petar, vse pa nestrpno čakajo, kaj se bo zgodilo. Eno dekle se namreč obnaša nekoliko nenavadno – se le pretvarja ali gre za resnično ljubosumje? Vsaka ima o tem svoje mnenje.

Sanjska moška izbereta nekaj deklet za zmenek, ostale pa so zelo živčne. Večina jih je namreč prepričana, da niso dobile dovolj priložnosti, zato želijo nocoj poravnati račune in ugotoviti, na čem so.

Eno dekle pa preprosto cveti. Prepričana je, da imata s sanjskim moškim prav poseben odnos. Pa bo dovolj za vrtnico? Na slovesnosti vrtnic sledi nov velik preobrat in še več solz.