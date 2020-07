Na dražbi filmskih predmetov tudi čelada iz Top Guna in obleka Dartha Vaderja

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP , bodo prodajo na stotine legendarnih hollywoodskih filmskih rekvizitov v živo predvajali 26. in 27. avgusta. Dražba bo vključevala tudi predmete, ki sta jih vihtela Indiana Jones in Clint Eastwood , ko je igral izobčenca Joseyja Walesa.

Na dražbi bodo denimo ponudili 3,35 metra dolg model vesoljskega plovila Nostromo, na krov katerega je postavljeno dogajanje filma Osmi potnikRidleyja Scotta iz leta 1979. Model je večinoma zgrajen iz lesa in jekla. Za zunanje posnetke v filmu ga je osebno uporabil Scott, ki je po besedah organizatorjev dogodka Prop Store vesoljsko plovilo prebarval temno sivo in ga postaral, da je nakazovalo desetletja potovanja po vesolju.

Kot še številni drugi rekviziti na dražbi Entertainment Memorabilia Live Auctionje bil model vesoljskega plovila do zdaj v lasti člana snemalne ekipe. Pred 15 leti so ga našli ovitega v plastiko na vrtu za hišo in ga obnovili za prodajo. Ocenjujejo, da bodo zanj iztržili od 260.000 do 430.000 evrov. "Zbiratelji iščejo predmete iz filmov, s katerimi so odraščali in jih imajo v lepem spominu," je za AFP dejal Brandon Alingeriz Prop Store.

Med zanimivejšimi znanstvenofantastičnimi predmeti sta svetlobni meč, ki ga je v filmu Vojna zvezd: Epizoda II–Napad klonovuporabljal Ewan McGregor, in celotna oprava Dartha Vaderja, ena od petih, ki so bile uporabljene pri oglaševanju prvega filma v franšizi Vojna zvezd.