Na dražbi originalni model E. T. vesoljčka

Približno 90 centimetrov visok model je eden od številnih modelov, ki so jih naredili za film in ga tudi uporabili pri snemanju filma. Je del zapuščine umetnika za posebne učinke Carla Rambaldija, ki je sodeloval tudi pri filmih, kot sta King Kong (1976) in Osmi potnik (1979). Tako E. T. vesoljček kot Osmi potnik sta prejela oskarja za posebne učinke.

Model E. T. vesoljčka je del dražbe Sotheby's, ki vključuje rekvizite, kostume in filmske plakate od 30. let do konca 20. stoletja. Poleg modela E. T. vesoljčka bodo na dražbi naprodaj tudi skice in oblikovalska dela iz filma ter originali iz filma Peščeni planet (1984) Davida Lyncha.