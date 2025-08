Na dražbi rekviziti svetovno znanih filmskih uspešnic

Vrednost kostuma Batmana ocenjujejo od 219.000 do 438.000 evrov, enako velja za rekvizite s snemanja tretjega dela iz serije filmov o Indiani Jonesu, ki bodo po navedbah avkcijske hiše na dražbi prvič. Vrednost kostuma, ki ga je igralka Jane Fonda nosila med snemanjem filma Barbarella iz leta 1968, je ocenjena na od 17.000 do 35.000 evrov.

Na dražbi z več kot tisoč kosi bo tudi legendarni svetlobni meč Dartha Vaderja iz filma Vojna zvezd: Imperij vrača udarec iz leta 1980. Ocenjen je na enega do treh milijonov ameriških dolarjev (od 876.000 do 2,6 milijona evrov), poroča nemška tiskovna agencija .

Med drugim ponujajo tudi kostum Spider-Mana, ki ga je v filmu iz leta 2002 nosil igralec Tobey Maguire, ščit Stotnika Amerike, ki ga je igralec Chris Evans uporabljal v filmu Avengers: Age of Ultron iz leta 2015, in zažigalno orožje, plamenomet, ki ga je v filmu Osmi potnik 2 iz leta 1986 uporabljala igralka Sigourney Weaver kot Ellen Ripley.

Po besedah glavnega operativnega direktorja Propstore Brandona Alingerja so zbrali enega od najbolj impresivnih naborov avtentičnih rekvizitov in kostumov, ki so bili kadarkoli na trgu - "predmete kulturne zgodovine, ki so popularni še desetletja po njihovi prvi predstavitvi".