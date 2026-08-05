Na dražbo gre eden najbolj ikoničnih filmskih kostumov vseh časov

Bela srajca, črne prekratke hlače in črn paž. Prav ta na videz preprosta kombinacija, ki jo je zvezdnica Uma Thurman nosila kot Mia Wallace v kultnem filmu Šund, je postala ena najbolj ikoničnih filmskih podob devetdesetih. Zdaj, več kot 30 let po izidu filma, bo kostum naprodaj na dražbi. "To je utelešenje devetdesetih let – preprosto, nenavadno in zabavno," je ob tem povedala predstavnica Propstora Maegen Hensley. Propstore, ena največjih dražbenih hiš za filmske rekvizite, bo ikoničen kostum 26. avgusta v Los Angelesuponudila na dražbi.
Za kostum je poskrbela Betsy Heimann, ki je navdih črpala iz Tarantinovega filma Stekli psi. Nekaj odločitev pa je sprejela tudi Thurmanova sama. Ker so bile hlače igralki nekoliko prekratke, so se ustvarjalci odločili, da jih ne bodo zamenjali, temveč bodo videz dopolnili z izrazitimi črnimi salonarji, kar je postalo del prepoznavne podobe lika.
Kostum je po koncu snemanja obdržal eden od članov filmske ekipe, zdaj pa ga prvič ponuja na dražbi. Zaradi ohranjenih oznak, prilagoditev in všitih elastičnih trakov, ki so jih dodali posebej za snemanje, je mogoče zanesljivo potrditi njegovo avtentičnost. Dražbena hiša ocenjuje, da bo dosegel ceno med 15.000 in 30.000 ameriškimi dolarji (približno med 13.000 in 26.000 evri), končna cena pa bi lahko bila še precej višja.
Film Šund, ki je premiero doživel leta 1994, je postal ena največjih uspešnic režiserja Quentina Tarantina in prejel zlato palmo v Cannesu ter oskarja za najboljši izvirni scenarij. Umi Thurman pa je vloga Mie Wallace prinesla prvo nominacijo za oskarja in jo izstrelila med največje hollywoodske zvezdnice.
Lik skrivnostne žene mafijskega šefa Marsellusa Wallacea je s svojo črno paž pričesko, rdečo šminko in minimalističnim črno-belim videzom postal ena najbolj posnemanih filmskih podob vseh časov. V njem so med drugim zaigrali še Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Christopher Walker in Harvey Keitel.
Quentin Tarantino je ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki je znan po svojem edinstvenem slogu, za katerega so značilni nelinearno pripovedovanje zgodb, močni dialogi, estetizirano nasilje in številni pokloni zgodovini filma. S svojim delom v 90. letih prejšnjega stoletja je pomembno vplival na razvoj neodvisnega filma in postal eden najbolj prepoznavnih avtorjev v Hollywoodu, saj njegovi filmi pogosto združujejo elemente pop kulture, kriminalke in črne komedije.
Izraz 'kultni film' se nanaša na filmsko delo, ki je zbralo gorečo in zvesto bazo oboževalcev, čeprav morda ob svojem izidu ni doseglo širšega komercialnega uspeha ali pa je bilo sprva kontroverzno. Takšni filmi pogosto postanejo del pop kulture, oboževalci pa jih redno ponovno gledajo, citirajo in analizirajo. Pogosto gre za filme, ki izstopajo zaradi svoje nenavadne estetike, edinstvene zgodbe ali subverzivnega pristopa, ki ga mainstream kinematografija takrat ni sprejela.
Zlata palma (Palme d'Or) je najvišja nagrada, ki jo podelijo na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu v Franciji. Velja za eno najbolj uglednih in zaželenih filmskih nagrad na svetu, saj jo podeljujejo najboljšemu celovečernemu filmu v tekmovalnem programu. Prejem te nagrade pogosto pomeni mednarodno priznanje umetniške kakovosti filma in režiserja, kar lahko drastično poveča ugled filma v svetovnem merilu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.