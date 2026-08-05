Na dražbo gre eden najbolj ikoničnih filmskih kostumov vseh časov

Bela srajca, črne prekratke hlače in črn paž. Prav ta na videz preprosta kombinacija, ki jo je zvezdnica Uma Thurman nosila kot Mia Wallace v kultnem filmu Šund, je postala ena najbolj ikoničnih filmskih podob devetdesetih. Zdaj, več kot 30 let po izidu filma, bo kostum naprodaj na dražbi. "To je utelešenje devetdesetih let – preprosto, nenavadno in zabavno," je ob tem povedala predstavnica Propstora Maegen Hensley. Propstore, ena največjih dražbenih hiš za filmske rekvizite, bo ikoničen kostum 26. avgusta v Los Angelesuponudila na dražbi.

Za kostum je poskrbela Betsy Heimann, ki je navdih črpala iz Tarantinovega filma Stekli psi. Nekaj odločitev pa je sprejela tudi Thurmanova sama. Ker so bile hlače igralki nekoliko prekratke, so se ustvarjalci odločili, da jih ne bodo zamenjali, temveč bodo videz dopolnili z izrazitimi črnimi salonarji, kar je postalo del prepoznavne podobe lika.