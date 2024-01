Na dražbo scenarij Vojne zvezd iz londonskega bivališča Harrisona Forda.

Družina, ki prodaja scenarij, je pojasnila, da je njihova babica leta 1976 iskala podnajemnika, ki bi živel v zgornjih dveh nadstropjih njene hiše v Notting Hillu. Ford si je prišel prostore ogledat in se dogovoril za najem. Zakonca, ki sta živela v spodnjih dveh nadstropjih, zvezdnika nista poznala. Ga je pa prepoznala njuna čistilka in ob srečanju z njim omedlela.

Hišo na ulici Elgin Crescent so po pisanju BBC obiskali tudi drugi igralci iz Vojne zvezd, med njimi Carrie Fisher in Mark Hamill. Lastnika nista poznala nobenega od njih; igralca Marka Hamilla, ki je zaigral v vlogi Luka Skywalkerja, sta poznala le po vzdevku "fant", kot ga je klical Ford. Z najemnikom sta se zakonca dobro razumela, z njima je spil kakšno pijačo na vrtu, kupil jima je nekaj rastlin in se udeležil zabave ob prvem rojstnem dnevu njunega sina. Po koncu snemanja se je Ford odselil, svoj izvod scenarija pa je pustil v stanovanju. Revidirani četrti osnutek je nepopoln, sicer je ohranjena večina strani do strani 88, a je nevezan, različno obarvani listi pa označujejo popravke.

Na dražbi bodo ponudili tudi pismo Fordove agentke Patricie McQueeney, v katerem piše o igralčevih pogodbah in prihodnjih filmskih projektih. Ponudili pa bodo še urnike snemanja. Na enem od njih je z roko napisana opomba, ki se nanaša na načrtovano srečanje igralca s filmskim producentom Robertom Wattsom.

Po besedah Jonathana Torodeja iz avkcijske hiše bo to, ne glede na to, da je bilo že prodanih nekaj izvodov scenarija, "edinstvena priložnost", da lahko ponudijo različico s tako čudovitim izvorom, povezano s Fordom. Dodal je: "V ozadju teh predmetov je ganljiva zgodba, zato so še privlačnejši za ljubitelje Vojne zvezd. Pričakujemo veliko zanimanje z vsega sveta."