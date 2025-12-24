Na drugo poroko Gisele Bündchen se je odzval njen nekdanji mož

Potem ko so postale informacije o skrivni poroki javne, so viri blizu legendarnega podajalca lige NFL Toma Bradyja razkrili, kako doživlja novo poroko svoje bivše žene Gisele Bündchen.

"Srečen je na preprost način: srečen je, da je ona srečna. Morda se bo v prihodnosti ponovno poročil in želel bi si, da bi se s tem strinjala, zato se mora s tem sprijazniti. Če bi bil razburjen, bi to pomenilo, da še vedno goji čustva do nje. To pa bi bilo nepošteno do otrok, ker ne bi hotel videti njihove matere srečne in da gre naprej," je vir povedal tujim medijem.