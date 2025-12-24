Na drugo poroko Gisele Bündchen se je odzval njen nekdanji mož

Potem ko so postale informacije o skrivni poroki javne, so viri blizu legendarnega podajalca lige NFL Toma Bradyja razkrili, kako doživlja novo poroko svoje bivše žene Gisele Bündchen.
"Srečen je na preprost način: srečen je, da je ona srečna. Morda se bo v prihodnosti ponovno poročil in želel bi si, da bi se s tem strinjala, zato se mora s tem sprijazniti. Če bi bil razburjen, bi to pomenilo, da še vedno goji čustva do nje. To pa bi bilo nepošteno do otrok, ker ne bi hotel videti njihove matere srečne in da gre naprej," je vir povedal tujim medijem.
Brady je v preteklosti prebrodil dva nesrečna zakona, iz katerih ima tudi otroke. Najstarejšega se je razveselil s prvo ženo, z igralko Bridget Moynahan.
"Moral se je rešiti dveh resnih razmerij, ki sta bili hkrati tudi razmerji z materama njegovih otrok. Na poti se je veliko naučil in mirno sprejema to novo življenjsko fazo. V tej zadevi je zelo zrel in ne pusti, da bi ga to negativno prizadelo. Takšno je življenje in vsi so srečni. So prazniki in ne želi nobene drame tam, kjer zanjo ni potrebe," je še dodal vir blizu Bradyja.
Brady in Bündchen sta bila poročena od leta 2009 do 2022, skupaj pa imata šestnajstletnega sina Benjamina in trinajstletno hčerko Vivian. Danes živita ločena življenja in edino, kar je resnično pomembno, je varnost in sreča njunih otrok. To je Tomu najpomembnejše, je poudaril vir.
