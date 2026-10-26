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Film/TV

Na dunajskem Viennalu tudi film slovenske režiserke

Dunaj, 26. 10. 2026 17.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
viennale

V avstrijski prestolnici te dni poteka 64. edicija filmskega festivala Viennale. Ponudila bo 261 filmov iz 71 držav, zastopana je tudi slovenska kinematografija. Med celovečernimi igranimi filmi je tudi Mila/Marija koroške Slovenke Andrine Mračnikar, ki je velik uspeh dosegel že na filmskem festivalu v Zürichu. Letošnji Viennale se bo sklenil 3. novembra.

Film Mila/Marija se po uspehu na filmskem festivalu v Zürichu, kjer je prejel nagrado občinstva, in pred gostovanjem na 37. Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu - Liffu na Viennalu premierno predstavlja še avstrijskemu občinstvu.

Na Dunaju te dni poteka 64. edicija filmskega festivala Viennale.
Na Dunaju te dni poteka 64. edicija filmskega festivala Viennale.
FOTO: Profimedia

Na projekciji v nedeljo zvečer so bili po pisanju časnika Večer poleg režiserke Andrine Mračnikar prisotni še člani in članice igralske ekipe, in sicer Doroteja Nadrah, Oscar Haag in Petja Labović, pa tudi direktor fotografije Georg Weiss. Kot je razvidno s festivalske spletne strani, je projekcija filma napovedana še za soboto. Med celovečernimi filmi je tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Film, ki se odvija ob kulisi študentskih protestov v Srbiji, je koprodukcija Srbije, Bolgarije, Slovenije, Črne gore, Hrvaške in Nemčije, prav tako bo predstavljen na novembrskem Liffu.

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Mini retrospektive je na festivalu deležen eksperimentalni filmar Vasko Pregelj (1948–1985). V četrtek bodo v programu, naslovljenem Vročične sanje Vaska Preglja, pod kuratorstvom Jurija Medena predstavili pet režiserjevih kratkih filmov, in sicer Nokturno, Fantazija, Sanje, Rekvijem in Staro dvorišče. Pred tem bodo v sredo prikazali film Ali je bilo kaj avantgardnega? režiserjev Jurija Medena in Matevža Jermana, ki Pregljevo ustvarjanje postavi v širši kontekst eksperimentalnega filma v nekdanji Jugoslaviji.

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Viennale je sicer minuli četrtek odprla avstrijsko-francoska koprodukcija Forever ... Forever režiserja Johanna Lurfa. Med filmi, ki so v festivalskem programu in ki jih bo mogoče videti tudi na Liffu, so denimo Papirnati tiger Jamesa Graya, Krvava grofica Ulrike Ottinger, Divji konj številka devet Martina McDonagha, Kraljica morja Lancea Hammerja in Minotaver Andreja Zvjaginceva. Na programu festivala pa so med drugim še filmi Possible Love Lee Chang-donga, A Long Winter Andrewa Haigha, Behemoth Tonyja Gilmora, The Debut Jesseja Eisenberga in Bucking Fastard Wernerja Herzoga.

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