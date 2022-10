Na Dunaju 60. mednarodni filmski festival Viennale

Eden glavnih evropskih filmskih festivalov vse do 1. novembra v raznovrstnem programu po žanrih in formatu ponuja različne premiere filmov in gala prireditve ter privabi v avstrijsko glavno mesto tudi številne filmske zvezde. Podelitev nagrad na enem najstarejših in najbolj znanih filmskih festivalov v nemškogovorečem svetu bo 31. oktobra zvečer.

Na letošnjem Viennalu se bodo tudi poklonili ameriški kraljici komedije Elaine May, program pa dopolnjujejo tudi izbrana dela argentinskega filma noir. Projekcije teh filmov bodo spremljali povabljeni strokovnjaki in specialisti, ki bodo predstavili svoje ideje in tako podali temelje za razmislek, je objavljeno na spletni strani Viennala. Pozornost bo na Dunaju namenjena tudi sodobnemu filmskemu ustvarjanju in avtorjem z vsega sveta, in to od kratkih do igranih, od dokumentarnih do domišljijskih, so še navedli.

Med vrhunce programa letošnjega filmskega festivala je šteti dramo Martina McDonagha The Banshees of Inisherin s Colinom Farrellom in Brendanom Gleesonom, film Davida Cronenberga Crimes of the Future in dramo Michaela Kocha Drii Winter, ki je bila premierno prikazana na Berlinalu.

Po Cannesu bo na Dunaju na ogled tudi Tori et Lokita belgijskih bratov Jean-Pierra in Luca Dardenna ter zadnji film iranskega režiserja Džafarja Panahija Khers Nist. Kelly Reichardt pa se bo predstavila s filmom Showing Up. Na dan podelitve nagrad bo v ospredju celovečerec Mie Hansen-Loeve Un beau matin.