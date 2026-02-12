Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

'Na Facebooku sem jo na zidu vprašal, ali sva skupaj'

Zagreb, 12. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Polona Zoja Jambrek E.M.
thumbnail

Sanjskima moškima Karlu in Petru smo zastavili tri vroča vprašanja - kako se spominjata svoje prve ljubezni, ali sta imela kdaj strto srce in kaj je njuna največja pomanjkljivost, ko pride do ljubezenskega življenja. Kaj sta nama zaupala simpatična Hrvat in Srb, ki ju lahko na POP TV in VOYO spremljamo v romantičnem šovu Sanjski moški Hrvaške?

Sanjski moški Hrvaške na POP TV in na VOYO.

Kateri izmed dveh snubcev iz šova Sanjski moški Hrvaške je svojo simpatijo kar javno na družbenem omrežju Facebook vprašal, ali sta par? Kateri izmed njiju je že imel strto srce? Kaj menita, da je njuna največja šibka točka in kaj bi na sebi popravila, ko pride do ljubezenskega življenja? S Karlom in Petrom smo se nedavno družili v Zagrebu, kjer smo jima zastavili tri vroča vprašanja. Vabljeni k ogledu.

Ne zamudite šova Sanjski moški Hrvaške na POP TV in na VOYO.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
sanjski moški hrvaške pop tv voyo

Šok na ceremoniji vrtnic: Oprosti, rada bi ti nekaj povedala!

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako v resnici izgleda šolanje na domu? Mamica opisuje njihov vsakdan
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ideje iz Vrtca Sonček: pustne maske, ki jih lahko naredite tudi doma
Ideje iz Vrtca Sonček: pustne maske, ki jih lahko naredite tudi doma
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Evropa vstopa v kritično leto: začetek še večjih rezov?
Evropa vstopa v kritično leto: začetek še večjih rezov?
Sprejeta novela zakona o prvem pokojninskem skladu
Sprejeta novela zakona o prvem pokojninskem skladu
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
Zakaj za Valentinovo zapravimo vse več?
moskisvet
Portal
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Značilne jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534