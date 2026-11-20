V okviru festivala bodo prikazali filme Skriti ljudje Mihe Hočevarja , Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo Ester Ivakič , Vse, kar je narobe s tabo Urške Menart , Dekle noči Luke Marčetića , Izgubljeni sin Darka Štanteta in Hotel Alkohol Jana Cvitkoviča . Festivalskih projekcij se bodo po napovedi slovenskega veleposlaništva v Beogradu udeležili režiserji filmov.

Predvajali bodo tudi kratki film Sosed Dana Grabnarja, ki ga je ustvaril slovenski študent režije na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

S Festivalom avtorskega filma občinstvu v Beogradu od leta 1994 ponujajo pogled v svet prek sodobne filmske umetnosti. Na programu so tako zmagovalci svetovnih festivalov kot nova dela znanih avtorjev in dela svežih predstavnikov umetniškega filma. Festival bo odprl najnovejši film romunskega režiserja Cristiana Mungiuja Fjord, sklenil pa se bo s filmom Oče naš Gorana Stankovića.