Medtem ko kinodvorane po svetu in pri nas polnita filma Barbie in Oppenheimer, so na idiličnem Bledu ubrali čisto drugo smer. Za zaključek Festivala Bled so predvajali nemi film Erotikon ob spremljavi žive glasbe. Ravno s tem filmom je, pred skoraj stoletjem, zaslovela naša prva filmska zvezda Ita Rina, v Festivalni dvorani pa sta si ga prvič ogledala tudi njena pravnuka Matija in Luka.