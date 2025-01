Na festivalu Emirja Kusturice tudi mlad slovenski režiser

Konec januarja bo v Mokri Gori potekala 18. edicija mednarodnega filmskega in glasbenega festivala Kustendorf, ki ga je ustanovil režiser Emir Kusturica. V tekmovalni program festivala, ki povezuje uveljavljene in mlade umetnike, se je letos uvrstil tudi mlad slovenski režiser in glasbenik Dan Grabnar. Festival so v preteklih letih obiskala priznana imena, kot so Johnny Depp, Monica Bellucci in Paolo Sorrentino.