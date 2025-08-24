Na festivalu kratkega filma nagrada Grand Prix filmu Prekinitev ognja

Nagrajeni filmi so bili izbrani iz tekmovalnega programa FeKK BAL, ki vključuje filme iz držav balkanskega polotoka (Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore, Romunije in Srbije) ter domačega tekmovalnega programa FeKK SLO, so sporočili s festivala.

Mednarodna žirija v sestavi Oskar Ban Brejc , Sigrid Hadenius-Ebner in Momoko Seto je na letošnji, enajsti ediciji festivala za nagrado Grand Prix izbrala film Prekinitev ognja (Slovenija/Bosna in Hercegovina). Glavna junakinja filma je Hazira, ki je preživela Srebrenico in po 29 letih v svoji državi še vedno biva v begunskem taborišču. "Glavna junakinja nam dopušča, da doživimo njeno travmo, ne da bi ob tem pričakovala preproste rešitve," so zapisali v obrazložitvi.

Žirija filmskih kritikov (Živa Emeršič, Lina Horvat in Ksenija Zubković) je prav tako podelila nagradi v obeh kategorijah, nagrado FeKK BAL je prejel film Fačuk, nagrado FeKK SLO pa Mentor Tinkare Klipšteter. Letos je prvič nagrado izbiralo tudi občinstvo, ki je za najboljši film slovenskega tekmovalnega programa izbralo film Deveta vas Gregorja Kocjančiča. Zmagovalni film bo prikazan na 10 festivalih festivalske mreže ESFAA (European Short Film Audience Award) in se bo potegoval za glavno nagrado občinstva festivalske mreže ESFAA.

Distribucijska nagrada, ki jo podeljuje Radiator Sales, ki nudi svetovanje na področju distribucije za izbrani film iz domačega tekmovalnega programa FeKK SLO, je šla filmu Cimer Domna Martinčiča, nagrada FeKK VR pa japonskemu animiranemu filmu Raj barv, ki ga je režiral Jialiang Liu.

Festival, ki ga organizirajo v društvu Kraken in je letos potekal pod sloganom Pusti sanjam, da tlijo/Keep the Dream Burning, je v šestih dneh prinesel rekordnih 153 filmov. Poleg retrospektive filmov Lyncha je izpostavil tudi avtorski fokus, posvečen japonski filmski ustvarjalki Momoko Seto.