Na Festivalu nemškega filma častna nagrada Volkerju Schlöndorffu

Kot so sporočili organizatorji festivala v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalška, se s častno nagrado poklanjajo dosežkom režiserja, avtorja in velikega filmskega umetnika. Nagrado bodo 87-letnemu Volkerju Schlöndorffu , ki se med drugim podpisuje pod režijo znamenitega filma Pločevinasti boben , podelili 28. avgusta.

Film Pločevinasti boben temelji na prav tako znamenitem istoimenskem romanu nobelovca Günterja Grassa iz leta 1959. Film je leta 1979 prejel oskarja za najboljši tuji film in zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu.

22. Festival nemškega filma bo odprla komedija Plötzlich Schwiegervater v režiji Tilla Endemanna. Skupno bo na festivalu na ogled 74 produkcij, vključno z otroškimi filmi.