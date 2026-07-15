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Na Festivalu nemškega filma častna nagrada Volkerju Schlöndorffu

Ludwigshafen, 15. 07. 2026 16.27 pred 25 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Volker Schlöndorff

Nemški režiser Volker Schlöndorff je prejemnik častne nagrade Festivala nemškega filma, ki bo v Ludwigshafnu od 19. avgusta do 6. septembra. Nagrade za igralsko umetnost bodo letos prejeli igralci Annette Frier, Christian Berkel in Christian Redl. Za nagrado za filmsko umetnost se poteguje 13 filmov.

Kot so sporočili organizatorji festivala v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalška, se s častno nagrado poklanjajo dosežkom režiserja, avtorja in velikega filmskega umetnika. Nagrado bodo 87-letnemu Volkerju Schlöndorffu, ki se med drugim podpisuje pod režijo znamenitega filma Pločevinasti boben, podelili 28. avgusta.

Volker Schlöndorff bo dobil častno nagrado na Festivalu nemškega filma.
Volker Schlöndorff bo dobil častno nagrado na Festivalu nemškega filma.
FOTO: Profimedia

Film Pločevinasti boben temelji na prav tako znamenitem istoimenskem romanu nobelovca Günterja Grassa iz leta 1959. Film je leta 1979 prejel oskarja za najboljši tuji film in zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu.

22. Festival nemškega filma bo odprla komedija Plötzlich Schwiegervater v režiji Tilla Endemanna. Skupno bo na festivalu na ogled 74 produkcij, vključno z otroškimi filmi.

Volker Schlöndorff
Volker Schlöndorff
FOTO: Profimedia

Festival s prizoriščem na otoku na Renu na meji z nemško zvezno deželo Baden-Württember velja za pomembno srečanje strokovnjakov iz filmske industrije. Po podatkih organizatorjev je lani festival obiskalo okoli 135.000 ljudi, s čimer je Ludwigshafen po Berlinalu drugi najbolj obiskani nemški filmski festival.

Volker Schlöndorff režiser častna nagrada festival nemškega filma
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