Na festivalu Sundance najbolj pričakovana tridelna dokumentarna serija Kanyeja Westa

Na 38. festivalu Sundance bodo predvajali tako filme uveljavljenih režiserjev, kot so Michel Hazanavicius , Ramin Bahrani in Lena Dunham , kot tudi filme še nepoznanih režiserjev. Od 82 celovečernih filmov bo več kot 40 odstotkov prvencev, poroča filmski portal Variety .

Veliko filmov je bilo posnetih v času pandemije, kar je znak, da so ustvarjalci med zdravstveno krizo, ki je močno zaznamovala tudi filmsko industrijo, našli način za nadaljevanje dela. Mnogi filmski ustvarjalci pa so v svojih delih opozorili tudi na socialno pravičnost in okoljska vprašanja.

Najbolj pričakovani film Sundancea 2022 pa je tridelna dokumentarna serija Kanyeja Westa z naslovom Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy. Film, ki naj bi ga spletna platforma s filmi lani kupila za 30 milijonov evrov, prikazuje še nikoli videne posnetke raperja in nekdanjega predsedniškega kandidata, ki so bili posneti v obdobju 21 let. Film sta režirala Clarence Simmons in Chike Ozah.

Festival, ki ga je leta 1985 ustanovil Robert Redford, bo praznoval tudi 40. obletnico neprofitne organizacije Sundance Institute, ki se zavzema za neodvisne umetnike.