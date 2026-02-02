Naslovnica
Na festivalu Sundance slavil film Josephine

Park City, 02. 02. 2026 19.38 pred 13 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Na festivalu Sundance je slavil film Josephine, ki je pobral tako veliko nagrado žirije v kategoriji drama kot nagrado občinstva v tej kategoriji. V kategoriji World Cinema je slovenska manjšinska koprodukcija Sramota in denar prejela veliko nagrado žirije v kategoriji drama, manjšinska koprodukcija Planina pa v kategoriji dokumentarec.

Drama Josephine režiserke in scenaristke Beth de Araujo pripoveduje o 8-letni deklici, ki je priča posilstvu v parku ter o iskanju poti naprej. V filmu, ki je bil na festivalu deležen velikega zanimanja, je v naslovni vlogi zaigrala Mason Reeves, v vlogi dekličinih staršev pa sta zaigrala Channing Tatum in Gemma Chan.

FOTO: Profimedia

Po poročanju Hollywood Reporterja je režiserka ob prejemu nagrade povedala: "Zelo težko je govoriti o posilstvu. Ljudem je neprijetno že izgovoriti samo besedo, zato tisti, ki so to doživeli, ostanejo sami s svojo sramoto in molkom." "Imamo sredstva, a to ni med prednostnimi nalogami," je povedala.

Žirija je v utemeljitvi med drugim izpostavila "globino in nianse pripovedovanja zgodbe, občutljivo in dobro izpeljano izvedbo zahtevne tematike, spretno režijo ter humanistični pogled ustvarjalke, ki ni sodila tistim, ki se spopadajo s posledicami viktimizacije".

Velika nagrada žirije za dokumentarni film je pripadla filmu Nuisance Bear, katerega režijo podpisujeta Gabriela Osio Vanden in Jack Weisman. Kot je zapisala žirija, film "veliko zgodbo pripoveduje z izjemno dramatičnostjo, lepoto in zanosom. Z vso silovitostjo se sooča z realnostjo podnebnih sprememb, napetostmi med avtohtono tradicijo in vdorom zahodnega kapitalizma ter zapletenim odnosom človeštva do narave". Film spremlja polarnega medveda, ki na svoji migracijski poti trči ob civilizacijo.

Slovenski manjšinski koprodukciji sta bili nagrajeni v kategoriji World Cinema. Ob filmu Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine je žirija izpostavila "močno in edinstveno upodobitev človeškega dostojanstva v sodobnem Kosovu". Režiserja je označila za "občutljivega filmarja, ki mojstrsko vpelje gledalce v vsakdanje težave družine in ima globoko sočutje do svojih likov v ključnem trenutku, ko začenjajo znova". Zgodba filma Sramota in denar se osredinja na Hatidžo in Šabana, par v štiridesetih, ki živi v eni od kosovskih vasi s tremi hčerkami.

Dokumentarec Planina podpisujeta režiserja in scenarista Biljana Tutorov in Petar Glomazić. Na odročnih višavah Sinjajevine, največjem pašniškem območju na Balkanu v Črni gori, mati in hči ponosno branita svojo planino in nomadsko pastirsko tradicijo pred vzpostavitvijo vojaškega poligona zveze Nato. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da "vizualno in čustveno osupljiv film popelje na oddaljeni vrh gore in v najbolj intimne trenutke družine, ki se bori za zaščito ne le svoje zemlje, ampak tudi svojega načina življenja". Festival se je sklenil v nedeljo. Tokratna edicija je bila zadnja v Utahu, prihodnje leto se festival seli v Boulder, ki je v sosednjem Koloradu.

Sundance Josephine film filmski festival
