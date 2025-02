Na festivalu Sundance zmagala vojna satira Atropia

Na festivalu Sundance je zmagala vojna satira Atropia . V puščavski vasi Atropia je vojna vsakdan: bombe eksplodirajo, ameriške vojaške enote patruljirajo z avtomatskimi puškami in preganjajo upornike. Ženske ob robu ceste prodajajo čaj, nezaupljivi domačini opazujejo vojake. Vsepovsod grozijo napadi. Vojno območje je peklensko, vendar ni resnično. V umetno zgrajenem kraju v nevadski puščavi se ameriški vojaki pripravljajo na intervencijo v Iraku z vojnimi rekviziti in s pomočjo igralcev, kot sta Alia Shawkat in Callum Turner .

Nemška koprodukcija Cutting Through Rocks režiserke Sare Khaki pripoveduje po drugi strani zgodbo Sare Shahverdi. Kot prva izvoljena mestna svetnica svoje iranske vasi se bori proti patriarhalnim strukturam in za pravice deklet. Žirijo so prevzeli režiserkina "odločnost, toplina in njen humor, pa tudi način, kako pripoveduje zgodbo".

Dokumentarec je bil nagrajen v kategoriji World Cinema Documentary in tako premagal film 2000 Meters to Andriivka Mstislava Černova. Toda novinar, ki je leta 2024 za film 20 dni v Mariupolu prejel oskarja, na Sundanceu vseeno ni ostal praznih rok: za tesnobni vojni dokumentarec o ukrajinskih vojakih so mu v tej kategoriji podelili nagrado za najboljšo režijo.

Za najboljši ameriški dokumentarec je žirija izbrala film Seeds Brittany Shyne. Njeno preučevanje zgodovine temnopoltih kmetov na jugu ZDA, ki zaobjame več generacij, kaže, kako krhka je poljedelska dediščina in kako ključno vlogo ima lastništvo zemlje.

Do nagrade v kategoriji World Cinema Grand Jury Prize se je v Park Cityju med številnimi mednarodnimi igranimi filmi prebila indijska drama Sabar Bonda (Cactus Pears). Režijski prvenec Rohana Kanawadeja pripoveduje deloma avtobiografsko zgodbo o Anandu (Bhushaan Manoj), ki se po očetovi smrti vrne v podeželski domači kraj. Ko tam sreča Balyo (Suraaj Suman), prijatelja iz mladosti, se med njima razvije romantično razmerje.

41. izdaja festivala neodvisnega filma, ki ga je ustanovil hollywoodski zvezdnik Robert Redford, se bo sklenila v nedeljo. Na programu je bilo skoraj 90 igranih filmov iz 33 držav. Poleg žirije, ki jo sestavljajo filmski ustvarjalci, tradicionalno svojega zmagovalca izbere tudi občinstvo. Letos je to nagrado osvojila drama James Sweeneya Twinless o mladeničih, ki se spoznata v skupini za samopomoč žalujočih dvojčkov.