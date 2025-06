Na festivalu Tribeca še ena nagrada za film Kaj ti je deklica

Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), se je projekcije na festivalu udeležil tudi Lev Predan Kowarski , ki mu je žirija nagrado za najboljšo fotografijo v mednarodnem tekmovalnem programu podelila zaradi "sugestivnega tona in bogate čutne teksture, ki prepričljivo pričarata krhkost posebnega poletja".

Celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica je premiero doživel februarja na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu. Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi. Pri filmu so sodelovali še montažer Vlado Gojun, scenograf Vasja Kokelj, kostumografka Gilda Venturini, oblikovalka maske Eva Uršič in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Kot so še sporočili s SFC, bo film jeseni pršel v ameriške kinematografe.