Na festivalu v Clermont Ferrandu več slovenskih filmov

Poleg kratkega animirano-dokumentarnega filma Babičino seksualno življenje (2021) režiserke Urške Djukić in animiranega kratkega filma Steakhouse (2021) animatorke in režiserke Špele Čadež, ki sta se uvrstila v tekmovalni program 43. mednarodnega festivala kratkega filma v Clermont Ferrandu, so v program mladega občinstva uvrstili kratki animirani film Spacapufi: Žiže (2021) v režiji Jaka Ivanca, v tematsko retrospektivo z naslovom Zaplešimo pa plesni kratki igrani film Vašhava koreografa Iztoka Kovača in režiserja Saše Podgorška iz leta 2014, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).