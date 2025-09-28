Svetli način
Na festivalu v San Sebastiánu zmagal španski film Los Domingos

San Sebastian, 28. 09. 2025 13.31 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , E.M.
Na 73. mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastiánu je zlato školjko za najboljši film prejel špansko-francoski Los Domingos režiserke Alaude Ruiz de Azua. Festival in zaključna slovesnost so sicer minili v znamenju protestov proti izraelskim operacijam v Gazi in opozoril na humanitarno katastrofo v palestinski enklavi.

Na festivalu v San Sebastiánu je zmagal španski film Los Domingos režiserke Alaude Ruiz de Azua. Zmagovalni film govori o 17-letnici, ki razmišlja, da bi postala nuna, in kako to vpliva na odnose v družini. V tekmi za zlato školjko je bil med 17 filmi tudi celovečerec Nehvaležna bitja slovenskega režiserja Olma Omerzuja, ki živi in dela na Češkem. Na festivalu je film doživel svetovno premiero.

Na festivalu v San Sebastianu zmagal španski film Los Domingos režiserke Alaude Ruiz de Azua.
Na festivalu v San Sebastianu zmagal španski film Los Domingos režiserke Alaude Ruiz de Azua. FOTO: Profimedia

Srebrno školjko za najboljšo režijo je prejel Belgijec Joachim Lafosse za film Six jours ce printemps-la (Šest dni tiste pomladi). To je zanj druga srebrna školjka za režijo po tisti iz leta 2015, ki jo je prejel za film Les chevaliers blancs (Beli vitezi), piše na spletni strani festivala. Prejel je tudi nagrado žirije za najboljši scenarij skupaj s Chloé Duponchelle in Paulom Ismaëlom.

Nagrado za najboljšega glavnega igralca sta si razdelila Španec José Ramón Soroiz in Kitajka Zhao Xiaohong. Soroiz jo je prejel za vlogo v španskem filmu Maspalomas. V njem igra 76-letnega geja, ki po nesreči pride v dom za ostarele, kjer mora znova skrivati svojo spolno usmerjenost. Zhao pa je nagrado prejela za vlogo v filmu Jianyu Laide Mama (Her Heart Beats in Its Cage) kitajskega dokumentarnega filmarja Xiaoyuja Qina. Igra sebe, zgodba pa govori o tem, kako po desetih letih zapora, ki ga je prestala zaradi umora moža, ki jo je zlorabljal, skuša znova vzpostaviti odnos s sinom.

Igralka Camila Plaate pa je prejela srebrno školjko za najboljšo stransko vlogo v argentinskem filmu Belén. Posebno nagrado žirije je prejel še špansko-francoski film Historias del buen valle režiserja Joséja Luisa Guerina.

Že ob odprtju festivala 19. septembra so nagrado za življenjsko delo podelili španski producentki Esther García. Mednarodna zveza filmskih kritikov pa je brazilski drami Še vedno sem tukaj podelila prestižno nagrado Fipresci Grand Prix za najboljši film letošnjega leta. Sedemčlanski žiriji je predsedoval španski režiser, scenarist in producent J.A. Bayona, njeni članici pa sta bili tudi ameriška režiserka, scenaristka, igralka in producentka Gia Coppola ter kitajska igralka Zhou Dongyu.

Festival so vse dni spremljali propalestinski protesti. V dvorani, kjer je potekala zaključna slovesnost, pa so bile vidne palestinske zastave, medtem ko je več nagrajencev opozorilo na humanitarno katastrofo v enklavi. Skoraj vsi protagonisti so nosili značko z baskovskim napisom Stop genocidu.

