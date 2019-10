New York, 29.10.2019, 19:25 | Posodobljeno pred manj kot minuto

Na filmska platna prihaja poslastica za ljubitelje božiča, romance in Georgea Michaela. Vse to bo namreč združeno v romantični komediji Last Christmas. Uživali pa bodo tudi ljubitelji Igre prestolov, saj se bo, tokrat v precej drugačni vlogi, predstavila Emilia Clarke, njen romantični junak pa bo Henry Golding.