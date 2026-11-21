V sekciji Perspektive kot osrednjem tekmovalnem programu Liffa, namenjenem prvencem in drugim celovečercem režiserjev iz različnih držav, se je za nagrado vodomec potegovalo deset filmov.

Med njimi so bili prvenec makedonske režiserke Kosare Mitić na temo najstništva 17 , Lov na ljudi režiserja Waynea Wapeemukwa po navdihu resničnih dogodkov v Britanski Kolumbiji leta 2019, ko sta najstnika umorila tri neznance, ter film Liz Sargent Odpelji me domov na temo sistemskih pomanjkljivosti ameriškega zdravstvenega sistema. Tekmovali so med drugim še filmi Vse, kar je narobe s tabo domače režiserke Urše Menart , Zelene oči režijskega dvojca Fanny Liatard in Jeremy Trouilh na temo fantazijskega sveta mladih ter Eksplozivna vrsta francoske režiserke Sarah Arnold o sporu med kmeti in člani lovskega kluba na francoskem podeželju.

Nagrado občinstva zmaj bo prejel najbolje ocenjeni film, ki še nima distribucijske licence za Slovenijo. Po zadnjih podatkih pri gledalcih vodita filma Rdeči hangar Jeana Pabla Sallata in Ti ne sodiš sem Florina Serbana . Na nocojšnji zaključni slovesnosti bodo podelili še nagradi svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev Fipresci in Art kino mreže Slovenije ter nagradi za najboljši kratki film in najboljši film po izboru mladinske žirije Kinotrip.

Filme je ocenjevala žirija, v kateri so vodja festivala Crossing Europe v Linzu Sabine Gebetsroither , hrvaški režiser Zvonimir Jurić ter srbsko-slovenska scenaristka in dramatičarka Ana Lasić .

Podelitvi bo sledila projekcija filma Fackham Hal režiserja Jima O'Hanlona, zabavne parodije na legendarno serijo Downton Abbey, ki se je posvečala britanskemu plemstvu v začetku 30. let prejšnjega stoletja.

Liffe je tudi letos ponudil klasične sekcije, pričakovane filme, velike festivalske nagrajence in imena svetovnega filma, pa tudi filme manjših kinematografij. Nekoliko širša je bila po navedbah programskega vodje Simona Popka zastopanost Afrike.