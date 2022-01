Na filmskem festivalu Sundance prvič slavila grozljivka

Nanny je postala prva grozljivka, ki je dobila glavno nagrado na ameriškem filmskem festivalu Sundance. Režiserki prvenec ameriške ustvarjalke Nikyatu Jusu pripoveduje o nezakoniti priseljenki iz Senegala, ki dela kot varuška v New Yorku. Nagrado za najboljši dokumentarni film je v petek prejel film The Exiles o treh disidentih iz Kitajske.

V zmagovalnem filmu Nanny igrata Anna Diop in Michelle Monaghen. Film prikazuje žrtvovanje senegalske varuške Aishe, ki je zapustila svojo domovino in mladega sina, da bi si ustvarila novo življenje. V njem se prepletajo prvine grozljivk in afriške folklore, sooča pa se z izzivi rase in materinstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Še vedno osupla in prevzeta z ljubeznijo. Vera v moje sposobnosti je neomajna, vendar se moje prepričanje v te platforme/institucije/sisteme pogosto omaja. Sprememba je neizogibna. Čutim, da se približujemo trajnostnemu valu, ki bo tiste, ki jih pogosto spregledamo ali potisnemo na stran, postavil v središče. Mi smo pripravljeni," je ob prejetju nagrade zapisala režiserka grozljivke Nikyatu Jusu.

Poleg nagrajenega dokumentarnega filmaThe Exiles režiserke Christine Choy, ki sledi zgodbi treh izgnanih disidentov iz Kitajske po pokolu na Trgu nebeškega miru, je v kategoriji svetovni kino žirija za zmagovalca okronala film Utama iz Bolivije, ki govori o starejšem staroselskem paru. Najboljši mednarodni dokumentarni film pa je postal okoljski All That Breathes iz Indije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Priznanje gledalcev je prejel ameriški dokumentarni film Navalni o zaprtem ruskem nasprotniku Kremlja Alekseju Navalnemu. V kategoriji ameriški igrani film pa je občinstvo nagradilo film Cha Cha Real Smooth, kjer ima glavno vlogo Dakota Johnson, ki je imela na videokonferenci, v kateri je z igralsko ekipo promovirala svoj novi film nekaj tehničnih težav, pri katerih je na pomoč vskočil kar njen izbranec Chris Martin.