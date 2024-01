Na filmskem festivalu Sundance slavil film In the Summers

Film In The Summers pripoveduje o zapletenem odnosu med sestrama in njunim nestanovitnim očetom. Kot je v utemeljitvi med drugim zapisala žirija, se jim je "film prikradel, kot se prikradejo številni odlični filmi", ko so "pristali v zadnjem kadru, so vedeli, da so doživeli nekaj resnično očarljivega". Žirija je tudi izrazila upanje, da bo film "našel občinstvo, ki si ga zasluži".